Пожарные второй день тушат полыхающую мусорную свалку в Лубнах

ГУ ГСЧС в Полтавской области

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Пожарные второй день тушат пожар на мусорной свалке в Лубнах, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Полтавской области.

По данным ведомства, огонь вспыхнул во вторник утром на городской свалке твердых бытовых отходов. Спасатели, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади 1,8 гектара, а общая площадь свалки составляет около 6,7 гектара. Спасателям в тот же день удалось локализовать пожар на площади 1,6 гектара.

"В тушении принимают участие десять человек личного состава 18-й государственной пожарно-спасательной части и три единицы техники, также привлечены сотрудники и техника местных предприятий. В общем, для ликвидации пожара привлечены десять единиц техники и 19 человек. Работы по тушению пожара продолжаются", — говорится в сообщении ГСЧС.

В ведомстве отметили, что травмированных и погибших нет, причина пожара устанавливается.