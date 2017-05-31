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    Пожарные второй день тушат полыхающую мусорную свалку в Лубнах

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    Невыносимый мусор Львова (294)

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    В тушении пожара в Лубнах Полтавской области, который вспыхнул накануне, принимают участие десять единиц техники и 19 человек. Травмированных и погибших при пожаре нет.
    Пожар на мусорной свалке в Лубнах
    ГУ ГСЧС в Полтавской области

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Пожарные второй день тушат пожар на мусорной свалке в Лубнах, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Полтавской области.

    Мусорная эстафета. Под Полтавой второй день горит полигон. Видео
    ГУ ГСЧС в Полтавской области/Youtube
    Мусорная эстафета. Под Полтавой второй день горит полигон

    По данным ведомства, огонь вспыхнул во вторник утром на городской свалке твердых бытовых отходов. Спасатели, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади 1,8 гектара, а общая площадь свалки составляет около 6,7 гектара. Спасателям в тот же день удалось локализовать пожар на площади 1,6 гектара.

    "В тушении принимают участие десять человек личного состава 18-й государственной пожарно-спасательной части и три единицы техники, также привлечены сотрудники и техника местных предприятий. В общем, для ликвидации пожара привлечены десять единиц техники и 19 человек. Работы по тушению пожара продолжаются", — говорится в сообщении ГСЧС.

    В ведомстве отметили, что травмированных и погибших нет, причина пожара устанавливается.

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