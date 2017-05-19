На конференции Google в Калифорнии вспыхнул пожар

КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. В США, в штате Калифорния, на конференции разработчиков Google произошел пожар, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает Assоciated Press.

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Пожар возник на кухне в здании, где проводилось мероприятие. Трое пострадавших были доставлены в больницу. Один из них в тяжелом состоянии.

Во время пожара на кухне не было ни одного участника конференции. Пострадавшими оказались повара. Причина возгорания — фритюрница.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле Дарницкого рынка возник пожар в складских помещениях.