КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. В Киеве вспыхнул крупный пожар на складах в Деснянском районе, на улице Красноткацкая 42Б.

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На место выехали несколько пожарных расчетов. Пока нет информации о площади возгорания и о пострадавших.

По предварительной информации, на складах могут гореть матрасы.

Установлено, что пожар возник на 3-м этаже 4-этажного складского помещения

Подробности ЧП вы сможете узнать позже на нашем сайте.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле Дарницкого рынка возник пожар в складских помещениях. На месте происшествия работали около двух десятков пожарных машин, наблюдалось сильное задымление. Правоохранители перекрывали движение транспорта по соседним улицам.