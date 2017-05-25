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    Киев

    В Киеве вспыхнул крупный пожар на складах

    (обновлено: )118
    Как сообщается, на место выехали несколько пожарных расчетов. Пока нет информации о площади возгорания и о пострадавших. По предварительной информации, на складах могут гореть матрасы.
    Пожар на складах в Киеве
    segodnya.ua

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. В Киеве вспыхнул крупный пожар на складах в Деснянском районе, на улице Красноткацкая 42Б.

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    На место выехали несколько пожарных расчетов. Пока нет информации о площади возгорания и о пострадавших.

    По предварительной информации, на складах могут гореть матрасы.

    Установлено, что пожар возник на 3-м этаже 4-этажного складского помещения

    Подробности ЧП вы сможете узнать позже на нашем сайте.

    Ранее сообщалось, что в Киеве возле Дарницкого рынка возник пожар в складских помещениях. На месте происшествия работали около двух десятков пожарных машин, наблюдалось сильное задымление. Правоохранители перекрывали движение транспорта по соседним улицам.

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