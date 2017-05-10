В Киеве у Дарницкого рынка возник сильный пожар, движение перекрыто

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Киеве возле Дарницкого рынка возник пожар в складских помещениях, сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, передает "УНН".

"Дарницкий рынок не горит. Горят складские помещения, но там несколько квадратных метров уже передали в локализацию. Ликвидации еще нет", — отметила она.

При этом в ГСЧС не сообщили, есть ли пострадавшие.

По данным dtp.kiev.ua, на месте происшествия работают около двух десятков пожарных машин, наблюдается сильное задымление.

Правоохранители перекрывают движение транспорта по соседним улицам.

facebook.com/dtp.kiev.ua В Киеве возле Дарницкого рынка возник пожар в складских помещениях

Напомним, 7 мая пожар произошел в одном из корпусов Лукьяновского СИЗО.