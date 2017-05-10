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    В Киеве у Дарницкого рынка возник сильный пожар, движение перекрыто

    (обновлено: )8310
    На месте происшествия работают около двух десятков пожарных машин, наблюдается сильное задымление. Правоохранители перекрывают движение транспорта по соседним улицам.
    В Киеве возле Дарницкого рынка возник пожар в складских помещениях
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Киеве возле Дарницкого рынка возник пожар в складских помещениях, сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, передает "УНН".

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    "Дарницкий рынок не горит. Горят складские помещения, но там несколько квадратных метров уже передали в локализацию. Ликвидации еще нет", — отметила она.

    При этом в ГСЧС не сообщили, есть ли пострадавшие.

    По данным dtp.kiev.ua, на месте происшествия работают около двух десятков пожарных машин, наблюдается сильное задымление.

    Правоохранители перекрывают движение транспорта по соседним улицам.

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    В Киеве возле Дарницкого рынка возник пожар в складских помещениях

    Напомним, 7 мая пожар произошел в одном из корпусов Лукьяновского СИЗО.

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