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    Во Львове во время движения загорелся трамвай с пассажирами

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    Водитель трамвая оперативно отреагировал: открыл дверь, опустил пантограф и помог тушить пожар. Как отмечается, вспыхнувший трамвай недавно прошел ремонт среднего восстановления.
    Канал на Youtube пользователя Ігор Зінкевич

    Во Львове во время движения загорелся недавно капитально отремонтированный трамвай по маршруту №3. Возгорание произошло в среду, 10 мая, около 19.30 возле остановки "ул. Аркаса".

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    Водитель трамвая оперативно отреагировал: открыл дверь, опустил пантограф и помог тушить пожар, рассказал ZAXID.NET представитель "Львовэлектротранса" Иван Бондарь.

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    К счастью, пассажиров на тот момент в салоне было немного, они быстро вышли из транспорта. Никто из них не пострадал.

    По словам Бондаря, пожар, вероятней всего, возник из-за короткого замыкания в зоне линейного контактера. Вагон уже затянули в депо, где эксперты установят окончательную причину возгорания.

    Сам трамвай, который недавно прошел ремонт среднего восстановления, существенных повреждений не получил. 

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