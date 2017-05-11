Во Львове во время движения загорелся трамвай с пассажирами

Во Львове во время движения загорелся недавно капитально отремонтированный трамвай по маршруту №3. Возгорание произошло в среду, 10 мая, около 19.30 возле остановки "ул. Аркаса".

Водитель трамвая оперативно отреагировал: открыл дверь, опустил пантограф и помог тушить пожар, рассказал ZAXID.NET представитель "Львовэлектротранса" Иван Бондарь.

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К счастью, пассажиров на тот момент в салоне было немного, они быстро вышли из транспорта. Никто из них не пострадал.

По словам Бондаря, пожар, вероятней всего, возник из-за короткого замыкания в зоне линейного контактера. Вагон уже затянули в депо, где эксперты установят окончательную причину возгорания.

Сам трамвай, который недавно прошел ремонт среднего восстановления, существенных повреждений не получил.