У Бальчуна есть хорошая "крыша", его не уволить - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В "Укрзализныце" может появиться новый руководитель. Министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире одного из телеканалов проанонсировал, что в ближайшее время нынешний руководитель — Войцех Бальчун может оставить эту должность.

По словам министра, пятого июня заканчивается летний контракт с польским менеджером, и его вряд ли продолжат, из-за того что Бальчун не оправдал ожиданий. Кроме того, Владимир Омелян раскритиковал решение "Укрзализныци" — единолично и без обсуждения — с июня повысить тарифы на грузоперевозки.

Эти заявления — больше политика или конструктивная критика, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам транспорта Евгений Наумов.

gs.fm Евгений Наумов

Критика руководителя "Укрзализныци" министром инфраструктуры насколько обоснована?

— Это все больше политики, чем действительно экономики. А решения Бальчуна есть как правильные, так и неправильные, как в работе любого руководителя такого присутствует. Но жесткое противостояние именно с Омеляном — это все-таки больше политики. Противостояние усилилось просто на несколько уровней выше. Омелян пользуется моментом то, что у Бальчуна пятого числа заканчивается контракт. Скорее всего, как по мне лично, увольнения не произойдет, потому что Гройсман его всячески поддерживает и рассчитывает, я так понимаю, на дальнейший контроль над "Укрзализныцей".

"Укрзализныця" единолично повысила тарифы на перевозку грузов. Насколько обосновано это повышение, по вашему мнению?

— Повышение, в принципе, конечно обоснованное. С другой стороны есть заявления со стороны металлургов о том, что бизнес разрушается. Действительно, я думаю, повышение будет порядка двух долларов, но это порядка 10 долларов будет увеличение. Это удар для экспорта украинского, что собственно может нанести удар по украинской экономике в целом. Но нам ли к этому привыкать? Канал Espreso.TV на Youtube Бальчун об отчете в Минифраструктуры: было сделано большое шоу

По словам Владимира Омеляна, представители промышленности заявили, что именно на их плечи лягут финансовые нагрузки, это сократит объемы перевозок, и в конечном итоге приведет к снижению налоговых поступлений в экономику Украины. Такие последствия действительно могут быть?

— Это ляжет на плечи не только промышленников, это соответственно отобьется потом на каждом украинце, потому что всем понятно, что промышленники за себя платить не будут. Они повысят свои тарифы для пользователей как на экспорт, так и внутри, и соответственно платить за это будем мы. Но я понимаю, конечно, что "Укрзализныце" необходимо поднимать, обновлять свой подвижной состав. Но действительно ли средства, которые они запланировали получить от повышения, пойдут именно на обновление, это большой вопрос. Если взять повышение, которое произошло в прошлом году, от него получили семь миллиардов, куда они делись? Семь миллиардов, по большому счету, из них 3,5 пошло на обслуживание кредитов, по полтора — на инфраструктуру и электроэнергию, обновление подвижного состава было минимальным, поэтому существует большой риск того, что и в этот раз произойдет подобным образом.

Вообще "Укрзализныця" может самостоятельно повышать тарифы?

— По сегодняшнему законодательству именно так и происходит. Поэтому промышленники всячески лоббируют создание национальной комиссии по регулированию транспорта, которая и будет отвечать за тарифную политику. Но разговоры об этом уже идут тоже не первый год, в прошлом году активно это лоббировалось. Не протолкнули решение, собственно поэтому теперь сталкиваются с его последствиями. "Укрзализныця" не предоставила никаких данных, что входит в это повышение. По крайней мере, оно должно соответствовать индексу промышленной инфляции, ведь та же железная руда, те же черные металлы, зерно, уголь, они все повысились за это время. И в среднем повышение — 30-50%. То есть, если бы промышленники думали о будущем своем, то понятно, что в это повышение они бы входили уже с новыми тарифами. Но они тоже не хотят терять свою прибыль.

А "Укрзализныця" могла бы вообще без этого? За счет каких-то внутренних резервов?

— "Укрзализныця" сейчас действует очень плохим… самым простым способом идет. Повышение тарифов — это самый простой способ. Искать надо резервы внутри себя. Никто за последний год не привел никаких данных о борьбе с коррупцией. А это не миллионные, это миллиардные, десятки миллиардов гривен. То, что приносит сейчас убыток — коррупционные схемы самой "Укрзализныци". С ними никто не борется, какие-то там отдельные мелкие случаи показываются, но глобальной борьбы с коррупцией не происходит, как и во всей стране.

Что вы отнесли бы к достижениям и недоработкам Войцеха Бальчуна?

— Все-таки Бальчун достиг многого в Польше у себя, там, конечно, это ему большой плюс. Но "Укрзализныця" — значительно более крупное предприятие и значительно более запущенное, и здесь поляку очень сложно, потому что даже прошедший год у него практически ушел на создание своей команды. Он и говорит, что мы находимся только в начале пути. Но, простите, год, целый год ушел на то, чтобы создать команду. Это крайне рискованный шаг, выбрасывать столько времени на создание команды. И разное трактование Бальчуном, если в конце прошлого года он говорил о прибыли в 300 миллионов по итогам 2016-го, то уже в апреле, когда необходимо было выбивать деньги на повышение тарифов, хлоп, и заявили, что провел аудит — и семь миллиардов убытка, конечно, теперь надо повышать. Трактование разное позиций и игра ситуаций. В целом, конечно, Бальчун нормальный европейский менеджер, но не совсем понимающий украинские реалии, я бы это сказал так.

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Напомним, эксперт в сфере транспорта Валентин Демчук в эфире "ГС" заявил, что введение электронного билета приведет к росту цен на проезд, обойдется в десятки миллионов гривен и грозит протестами перевозчиков и пассажиров.