Молчи, грусть, молчи. Бальчун провел пресс-конференцию и ответил на критику

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В четверг, 2 февраля, Бальчун в Киеве дал пресс-конференцию на тему "Укрзализныця" без ярлыков", в которой ответил на многочисленную критику в свой адрес.

"Я опоздал не потому, что играл на гитаре", - начал он шутливо свое выступление.

Бальчун отметил, что не собирался комментировать поток информации, который появляется "в режиме нон-стоп". Более того, по его словам, ему неплохо живется, так как у него нет времени все это внимательно читать. Причиной, по которой он решил отреагировать, стало то, что эту информацию читают сотрудники "Укрзализныци".

Первым "альтернативным" фактом, который прокомментировал Бальчун, стала информация, что он не менеджер, а рокер. По его словам, во время работы на руководящих позициях в Польше информация о его увлечении музыкой стала сюрпризом для всего бизнес-сообщества. В Украине же его хобби выдвинули на первый план. Однако в будние дни всех польских топ-менеджеров УЗ, по его словам, практически невозможно застать даже в ресторане. Они перемещаются между работой и домом, а на все остальное нет времени.

"Неделю назад я пообещал, что не буду комментировать те сообщения, которые валом появляются в СМИ, и мне хорошо живется, так как у меня нет времени их основательно читать, но все мои сотрудники их внимательно читают, и мне придется отреагировать на них сегодня", — сказал он.

О скандалах

По его словам, с самого начала работы в Украине он не собирался вступать в какие-либо конфликты или политические споры.

Бальчун напомнил, что он выиграл конкурс по отбору главы "Укрзализныци" и на протяжении последнего полугода постоянно слышал, что единственный человек, который в него по-настоящему верил, это министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Но за последнюю неделю я узнал, что было по-другому", — добавил Бальчун.

О зарплате

Бальчун подтвердил, что получает зарплату в размере более 400 тысяч гривен.

"Я с самого начала говорил, что одна из мотиваций – это объявленная зарплата. Когда я выиграл конкурс, выяснилось, что структура моей зарплаты непростая. Мы много времени тратили на переговоры по контракту. В конце мы завершили переговоры по контракту, в котором есть базовая сумма, а остальное зависит от KPI (ключевые показатели эффективности – Ред.)", – добавил он. — И зависит от результата. И в рамках этих KPI мы говорим о годовые, квартальные и потенциальные премии. И только все эти составляющие вместе могут дать надежду на определенную зарплату, которая точно не будет $1 500 000".

О командировках

Бальчун также ответил на критику о частых полетах в Польшу и постоянном отсутствии на рабочем месте.

По его словам, он, и члены правления "Укрзализныци" Ремигиуш Пашкевич, Марек Залесны, Иренеуш Василевски и глава "Укравтодора" Славомир Новак – все живут в Польше.

"Там наши семьи, дети, мы прилетаем в понедельник утром, улетаем в пятницу вечером и ничего чрезвычайного. Встречаемся, кстати, в аэропорту с заместителем главы МАУ, который тоже из Польши, с руководителем "Макдональдс Украина", тоже поляк. Нормальная обычная работа", — отметил он.

"Еще хотел бы подчеркнуть, аргумент, от которого руки опускаются это то, что я постоянно летаю в Польшу. Какой-то человек, который исполняет неизвестную роль в Министерстве инфраструктуры, получает информацию, вероятно из пограничной службы, о полетах Бальчуна. Жаль, что он не опубликовал свои СМС, когда он сильно пытался влиять на нас относительно снижения тарифов", — добавил Бальчун.

О концертах

Бальчун также раскритиковал вопросы о его концертах в составе рок-группы Chemia. Глава "Укрзализныци" подчеркнул, что занимается музыкой исключительно в свободное время и это не вредит его работе.

"Вопрос аргументов о моих концертах – ниже любых приемлемых мной стандартов. Разве я кого-то спрашиваю, что он делает в свое свободное время? Один в субботу, для отдыха, едет ловить рыбу, второй собирает марки, третий бегает, а я играю, и не собираюсь прекращать. И более того, это только доказывает насколько любит меня моя жена, так как я испытываю ее терпение, а не "Укрзализныци"", — резюмировал он.

Слухи о любовнице

Бальчун также затронул ранее появляющуюся в соцсетях и некоторых СМИ информацию о якобы его любовнице

"Когда я приехал в Украину и начал работать в "Укрзализныце" то в один из первых дней я подвез руководителя офиса к гостинице, где ее ждал жених, а в СМИ уже говорили, что это моя любовница. Это был первый сигнал о том, в каких условиях мне придется работать. Из всего можно сделать все, даже если нет никакой правды", — заявил он.

О планах работы

Говоря о планах дальнейшей работы, Бальчун сообщил, что до конца сентября планируется включить весь вагонный парк в автоматизированную систему распределения.

"Сейчас в эту систему, которая уже работает вошли цементовозы и крытые вагоны, а до сентября-октября мы хотим все вагоны включить", — сказал он.

При этом Бальчун признал, что весь подвижной состав "Укрзализныци" имеет серьезный износ до 95%. "Мы все знаем, что подвижной состав в Украине изношен. 80-95%, в зависимости от типа подвижного состава — это процент изношенности. В год нам необходимо ремонтировать более 30 тысяч вагонов, а запланировано было 19 тысяч. И это все при том, что было четко известно, что будет резкое падение количества доступного подвижного состава из-за его списания в связи с окончанием срока службы", — констатировал он.

Скандалы и обвинения…

Напомним, поляк Войцех Бальчун был назначен главой "Укрзализныци" 20 апреля 2016 года. За время пребывания на посту в его адрес звучало немало обвинений.

В частности, глава Мининфраструктуры Владимир Омелян не раз высказывал свое недовольство работой польской команды. Министр усматривал персональную вину Бальчуна в недостаточно высоких темпах реформы железной дороги, не удовлетворяла Омеляна и кадровая политика главы "Укрзализныци". Решение вывести "Укрзализныцу" из подчинения Мининфраструктуры под крыло правительства лишь усугубило конфликты. Омелян высказывал резкое несогласие и обещал обратиться в суд.

На недавнем заседании Кабмина, комментируя отчет Бальчуна об успехах в работе, Омелян обвинил его в непрозрачной деятельности, причастности к коррупционным сделкам и непрофессионализме.

Вмешался в конфликт в довольно резкой форме даже премьер Владимир Гройсман. При этом неожиданно премьер устроил им публичную проверку опыта управления транспортными предприятиями. В частности, Гройсман спросил у Омеляна, где тот работал последние 5 лет, намекнув, что его компетентность в сфере деятельности железной дороги под вопросом.

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Называли Бальчуна и "рекордсменом" среди чиновников по прогулам, упрекая в регулярных командировках, при том что состояние "Укрзализныци" оставляет желать лучшего. В частности, журналист Константин Стогний писал в Facebook, что чиновник более половины срока на посту находился в командировках. И это при том, что руководитель УЗ получает едва ли не самую высокую зарплату.

В подтверждение своих слов, журналист обнародовал в сети соответствующий документ, в котором указано, что Бальчуна не было в стране не менее 156 дней (в период с 17 мая 2016 по 16 января 2017 года).