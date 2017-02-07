В конфликте вокруг "Укрзализныци" Гройсман выбрал "правду" Бальчуна - эксперт

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Отныне все вопросы, касающиеся "Укрзализныци", будут решаться коллегиально — на заседании правительства. Об этом говорится на сайте Кабмина. Кроме того, сменят состав наблюдательного совета публичного акционерного общества – в него выберут независимых директоров по результатам конкурса.

Ранее "Укрзализныцю" вывели из-под управления Министерства инфраструктуры и передали Кабинету министров. Поводом для этого послужил конфликт между профильным министром Владимиром Омеляном и главой "Укрзализныци" Войцехом Бальчуном.

Было ли для премьер-министра важным, чтобы Балчун оставался руководителем "Укрзализныци", в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

"Омелян еще в начале года заявил, что хочет отчета от руководства "Укрзализныци", он дал понять, что не доволен теми результатами, которые показала команда Балчуна за те 7-8 месяцев работы 2016 года, и после этого появилась неофициальная информация, что "Укрзализныця" будет забрана из-под управления Мининфраструктуры под Кабинет министров. А потом пошли соответствующие политические шаги, что мы видели на заседании Кабинета министров, и теперь уже юридические шаги, когда есть изменения в нормативной базе. Очевидно, что в данном конфликте премьер-министр выбрал ту правду, которую ему сказал Войцех Бальчун", — отметил эксперт.