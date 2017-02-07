наверх
07.02.201715:10
Курсы валют НБУ
  • EUR29.20+ 0.12
  • USD27.26+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Обнародован устав "Укрзализныци" о переподчинении компании Кабмину

    (обновлено: )30
    В распоряжении правительства говорится, что "отныне все решения по управлению компанией и ее отчетности будут приниматься не Министерством инфраструктуры единолично, а Кабинетом министров, который является коллегиальным органом".
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ,7 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины во вторник обнародовал новый устав государственного железнодорожного холдинга "Укрзализныця", который, в частности, предполагает прямое подчинение компании правительству и формирование нового наблюдательного совета компании на конкурсной основе.

    Владимир Шульмейстер
    Владимир Шульмейстер, facebook
    Гройсман поддержал Бальчуна и коррупцию в "Укрзализныце" - Шульмейстер

    Соответствующее распоряжение опубликовано на веб-портале Кабмина.

    "Отныне все решения по управлению компанией и ее отчетности будут приниматься не Министерством инфраструктуры единолично, а Кабинетом министров, который является коллегиальным органом, в состав которого входит и министр инфраструктуры. При этом Министерству экономического развития и торговли предоставлены только полномочия по подготовке проектов правительственных решений, — говорится в пояснительной документации к решению правительства

    Кроме того, там отмечается, что "в условиях реформирования такой мощной и сложной компании, как "Укрзализныця" чрезвычайно важно минимизировать любые риски субъективизма в принятии управленческих и финансовых решений, а потому изменения в устав компании однозначно повысят эффективность в ее работе".

    Читайте также — Землянский: в Украине никто не отвечает за качество газа

    "Также будет изменен состав Наблюдательного совета "Укрзализныци", в который на конкурсной основе будут отобраны и включены независимые директора, как того требуют изменения в законодательство", — сказано в документе.

    Напомним, 19 января Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныци", лишив тем самым Министерство инфраструктуры права быть органом управления компании. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Блокада Донбасса. Столкновения с полицией
    Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида
    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине
    Игорь Грынив. Архивное фото
    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Евро и доллары
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх