Обнародован устав "Укрзализныци" о переподчинении компании Кабмину

КИЕВ,7 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины во вторник обнародовал новый устав государственного железнодорожного холдинга "Укрзализныця", который, в частности, предполагает прямое подчинение компании правительству и формирование нового наблюдательного совета компании на конкурсной основе.

Соответствующее распоряжение опубликовано на веб-портале Кабмина.

"Отныне все решения по управлению компанией и ее отчетности будут приниматься не Министерством инфраструктуры единолично, а Кабинетом министров, который является коллегиальным органом, в состав которого входит и министр инфраструктуры. При этом Министерству экономического развития и торговли предоставлены только полномочия по подготовке проектов правительственных решений, — говорится в пояснительной документации к решению правительства

Кроме того, там отмечается, что "в условиях реформирования такой мощной и сложной компании, как "Укрзализныця" чрезвычайно важно минимизировать любые риски субъективизма в принятии управленческих и финансовых решений, а потому изменения в устав компании однозначно повысят эффективность в ее работе".

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"Также будет изменен состав Наблюдательного совета "Укрзализныци", в который на конкурсной основе будут отобраны и включены независимые директора, как того требуют изменения в законодательство", — сказано в документе.

Напомним, 19 января Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныци", лишив тем самым Министерство инфраструктуры права быть органом управления компании.