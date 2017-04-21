Бальчун: запустить тестовый поезд в Иран невозможно

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Глава государственной компании "Укрзализныця" Войцех Бальчун заявил, что что анонсированный главой Мининфраструктуры Владимиром Омеляном поезд в Иран свидетельствует о некомпетентности чиновника.

"Заявление об отставке руководства ПАО "Укрзализныця "министр инфраструктуры прикрывает собственную некомпетентность и непрофессионализм. Очередной пример — анонс тестового поезда в "никуда", — цитирует Бальчуна пресс-служба "Укрзализныци".

В то же время транспортный эксперт Александр Кава заявил, что тестовый поезд в Иран, анонсированный Мининфраструктуры, сможет доехать только до азербайджано-иранской границы.

"Железнодорожные перевозки возможны с Батуми только в Астару. До ближайшей иранской железнодорожной станции Рашт — 160 километров. И этот путь еще надо построить. На это может уйти 3-4 года. Если туда прибудет украинская сельскохозяйственная продукция, ее придется грузить на автомобили и так везти по территории Ирана", — сообщил Кава.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, зерновых из Украины в Иран. Маршрут пройдет по территории Грузии и Азербайджана.

Ранее в ходе заседания Кабмина произошел конфликт между Омеляном и Бальчуном. Министр раскритиковал главу компании, отметив, что из-за коррупционных схем на предприятии компания потеряла в прошлом году 1 миллиард гривен (37 миллионов долларов) прибыли. Омелян считает, что на предприятии не осуществляются обещанные реформы. В свою очередь, глава "Укрзализныци" заявил, что ему некомфортно работать с министром, который "не способствует реформам". Премьер Владимир Гройсман встал на сторону Бальчуна, посоветовав министру "оставлять распри дома".