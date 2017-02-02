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    Политика

    Бальчун не намерен оставлять пост из-за конфликта с Омеляном

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    Глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун сообщил, что предпочитает работать, а не вступать в какие-либо персональные отношения, не включаться в конфликт и напомнил, что у него контракт до мая.
    Войцех Бальчун
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Глава государственной компании "Укрзализныци" Войцех Бальчун заявил, что не намерен уходить в отставку из-за конфликта с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

    Бальчун об отчете в Кабмине: было сделано большое шоу. Видео
    Канал Espreso.TV на Youtube
    Бальчун об отчете в Минифраструктуры: было сделано большое шоу

    Ранее в ходе заседания Кабмина произошел конфликт между Омеляном и Бальчуном. Министр раскритиковал главу компании, отметив, что из-за коррупционных схем на предприятии компания потеряла в прошлом году 1 миллиард гривен (37 миллионов долларов) прибыли. Омелян считает, что на предприятии не осуществляются обещанные реформы. В свою очередь, глава "Укрзализныци" заявил, что ему некомфортно работать с министром, который "не способствует реформам". Премьер Владимир Гройсман встал на сторону Бальчуна, посоветовав министру "оставлять распри дома".

    "Я работаю и выполняю свою работу, не вступаю в какие-либо персональные отношения, не включаюсь в конфликт. Четко хочу подчеркнуть, что мне не хотелось бы комментировать все сообщения, которые массово распространялись. В моем случае есть два варианта: правительство всегда может меня уволить, даже во время действия контракта. И также я могу разорвать этот контракт. Контракт у меня до мая. И каждая следующая неделя, которую я выдержу на Украине — это для меня небольшой успех",- заявил Бальчун в четверг на пресс-конференции.

    Отвечая на уточняющий вопрос, не планирует ли он уйти в отставку, Бальчун ответил: "Для чего?" Он также отрицает какие-либо обвинения в коррупции в свой адрес и торможении реформ в компании.

    Кабинет министров Украины в апреле 2016 года назначил руководителем "Укрзализныци" главу набсовета польской авиакомпании LOT поляка Бальчуна. Новый глава "Укрзализныци" также является лидером и гитаристом рок-группы Chemia.

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