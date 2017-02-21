наверх
21.02.201713:42
Курсы валют НБУ
  • EUR28.69- 0.09
  • USD27.03- 0.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Главу "Укрзализныци" Бальчуна госпитализировали

    (обновлено: )25911
    По словам главы ПАО "Укрзализныця" Войцеха Бальчуна, он был госпитализирован с обострением аппендицита, операция прошла успешно.
    Генеральный директор публичного акционерного общества Укрзализныця, гражданин Польши Войцех Бальчун
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Главу правления ПАО "Укрзализныця" Войцеха Бальчуна госпитализировали в больницу с обострением аппендицита. Об на своей странице в Facebook сообщил сам чиновник.

    Телевизионный пульт. Архивное фото
    flickr.com/Robert S. Donovan
    Визуализация украинской политики как отвлекающий маневр

    "Так бывает… Appendix, Goodbye! P.S. Для полноты комичности еще не хватает ветрянки", — написал он.

    Напомним, в ходе недавнего заседания Кабмина произошел конфликт между главой Мининфраструктуры Владимиром Омеляном и главой "Укрзализныци" Войцехом Бальчуном. Министр раскритиковал главу компании, отметив, что из-за коррупционных схем на предприятии компания потеряла в прошлом году один миллиард гривен прибыли. Омелян считает, что на предприятии не осуществляются обещанные реформы. В свою очередь глава "Укрзализныця" заявил, что ему некомфортно работать с министром, который "не способствует реформам". При этом премьер страны Владимир Гройсман встал на сторону Бальчуна, посоветовав министру "оставлять распри дома".

    Напомним, Кабинет министров 20 января на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", лишив Министерство инфраструктуры права быть органом управления компании.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Митинг сторонников блокады Донбасса
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    ОБСЕ. Архивное фото
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Народный депутат Андрей Артеменко
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ