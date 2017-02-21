Главу "Укрзализныци" Бальчуна госпитализировали

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Главу правления ПАО "Укрзализныця" Войцеха Бальчуна госпитализировали в больницу с обострением аппендицита. Об на своей странице в Facebook сообщил сам чиновник.

"Так бывает… Appendix, Goodbye! P.S. Для полноты комичности еще не хватает ветрянки", — написал он.

Напомним, в ходе недавнего заседания Кабмина произошел конфликт между главой Мининфраструктуры Владимиром Омеляном и главой "Укрзализныци" Войцехом Бальчуном. Министр раскритиковал главу компании, отметив, что из-за коррупционных схем на предприятии компания потеряла в прошлом году один миллиард гривен прибыли. Омелян считает, что на предприятии не осуществляются обещанные реформы. В свою очередь глава "Укрзализныця" заявил, что ему некомфортно работать с министром, который "не способствует реформам". При этом премьер страны Владимир Гройсман встал на сторону Бальчуна, посоветовав министру "оставлять распри дома".

Напомним, Кабинет министров 20 января на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", лишив Министерство инфраструктуры права быть органом управления компании.