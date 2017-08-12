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    В Польше из-за разгула стихии погибли пять человек

    (обновлено: )7110
    По данным пожарных, всего ранены 28 человек. Без электричества остаются около 500 тысяч человек по всей стране, 230 тысяч из них в Куявском и Поморском воеводствах.
    В Польше из-за разгула стихии погибли пять человек
    RMF FM

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Количество жертв стихии в Польше увеличилось до пяти, сообщил гданьский центр реагирования на чрезвычайные ситуации.

    "В населенном пункте Запора 48-летний мужчина был смертельно придавлен деревом", — говорится в сообщении.

    Официальный представитель пожарной службы страны Павел Фронтчак сообщил, что грозы начались с южной стороны Польши и охватили Нижнесилезское, Великопольское, Куявско-Поморское и Поморское воеводства. Он отметил, что спасателям по состоянию на утро пришлось оказывать помощь около 6 тысяч раз.

    RMF FM
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    По словам Фронтчака, два человека погибли городе Сушек, где был организован лагерь для харцеров. Два подростка там были насмерть придавлены деревьями, есть раненые.

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    Подъезд к месту трагедии затруднен. Начальник пожарной охраны направил туда три группы поисково-спасательные из Гданьска, Лодзи и Варшавы, а также слушателей школ пожарных из Варшавы в Быдгощ.

    В Конажынах Поморского воеводства дерево упало на здание, убив женщину, а в Малых Сворнегацах в палаточном городке деревом убило мужчину.

    Всего, по данным пожарных, ранены 28 человек. Без электричества остаются около 500 тысяч человек по всей стране, 230 тысяч из них в Куявском и Поморском воеводствах.

    Напомним, ранее в результате ухудшения погодных условий в Украине почти 100 населенных пунктов остались без света, в Николаеве затоплен ряд улиц, а в Херсонской области пронесся ураган.

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