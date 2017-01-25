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    МИД: акты вандализма не должны повлияють на отношения Киева и Варшавы

    Тема:

    Бунт оппозиции. Акции протеста в Польше (36)

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    В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что обе страны должны не позволить любым попыткам помешать украинско-польской дружбе, которая базируется на общей истории и европейских ценностях.
    Здание МИД Украины
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины надеется, что недавние акты вандализма не повлияют на украинско-польскую дружбу, сообщила в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства.

    Вандалы под Киевом осквернили польское военное кладбище
    facebook.com/volodymyr.viatrovych
    Осквернение могил. Вандализм на польском военном кладбище в Киеве

    Ранее в польских СМИ появилась информация о том, что вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. По данным агентства РАР "на польской части (кладбища) нарисовано "СС Галичина", а на украинской — "ОУН-УПА". Минкультуры Украины выразило обеспокоенность в связи с произошедшим. Польское посольство в Киеве направило в МИД Украины дипломатическую ноту.

    "Убеждены, что совместными усилиями Украина и Польша не позволят любым попыткам помешать украинско-польской дружбе, которая базируется на общей истории и европейских ценностях", — говорится в заявлении ведомства.

    МИД Украины также осудил акт вандализма на территории заповедника "Быковнянские могилы" под Киевом.

    "Украинские правоохранительные органы принимают неотложные меры для расследования этого позорного поступка и привлечения виновных к ответственности", — отмечается в сообщении.

    Полиция Киева возбудила уголовное дело по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

    Польское военное кладбище в Быковне было создано в 2011–2012 годах. В братских могилах здесь захоронены почти 3,5 тысячи польских граждан — жертв Катынского расстрела, убитых в 1940 году.

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    В первой половине января во Львовской области был взорван памятник полякам, которые были убиты членами дивизии СС "Галичина" в 1944 году в ныне не существующем селе Гута Пеняцка. Село не восстанавливали, на его месте был установлен памятник, представляющий собой каменный крест и две доски со списком имен погибших.

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