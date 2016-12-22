В центре Киеве вандалы осквернили стелу Победы

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. В центре Киева на проспекте Победы вандалы осквернили стелу Победы в Великой Отечественной войне.

"Сам архитектурный памятник сейчас находится в строительных лесах. Здесь ведется масштабная реконструкция. Однако даже строительные работы не остановили вандалов, которые написали на стеле слово — Оккупанты", — сообщает подробности "Страна".

Смотрите также фотоленту: Нападение на синагогу в Умани: кровь и свиная голова

Ранее сообщалось, что группа неизвестных в ночь на среду забросала внутренние помещения здания синагоги в Умани, где находится могила основателя хасидизма Нахмана, кусками свинины и облила красной краской. Кроме того, они бросили в помещении свиную голову с вырезанной на ней свастикой.