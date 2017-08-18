Черные "ласточки" безвиза. Из Польши высылают украинских заробитчан

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Первые "ласточки"

На днях СМИ потрясла новость о том, что из Польши депортируют 21 гражданина Украины. Сообщалось, что украинцев задержали якобы из-за нарушения правил пребывания в Польше.

"У 16 граждан Украины были разрешения на работу в Польше, но их цели отличались от заявленных при подаче заявлений и получении виз. Они использовали и документы, чтобы поехать за границу на работу или как туристы. Тогда как еще 5 человек имели просроченные шенгенские визы", — сообщали в Пограничной службе Польши.

По указанному факту были возбуждены административные производства.

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Тем временем, в МИДе Украины пока молчат на этот счет. В ведомстве лишь заявили, что выясняют, имели ли украинцы разрешение на работу, а также, по каким причинам были задержаны.

Ехали на ягоды и пропали

Ранее 9 августа неприятный инцидент произошел с украинскими гастрабайтерами в Финляндии — пропала группа сборщиков ягод, среди которых было 37 украинцев.

Местные СМИ сообщали, что работников должны были отправить в небольшой городок в Северной Карелии, но в последний момент размещение было отменено и их оставили в глухом селе. Местные жители помогли приезжим, разместив их в домике охотничьего клуба, и накормили. Однако в августе стало известно, что работники исчезли.

По информации финских СМИ, украинцам и эстонцам были предоставлены охотничий дом и питание. Первоначально группа должна была отправиться в город Юка, однако эта поездка по неизвестным причинам была отменена.

В итоге эпопея с поиском исчезнувших украинских заробитчан в Финляндии закончилась удачно. Оказалось, что часть из них нашли другую работу, а остальные решили вернуться в Украину. Однако истинную причину, почему украинцы решили вернуться в Украину и поменяли работу, никто так и не раскрыл.

Никто не ждет

О том, что в Европе никто просто так не ждет с распростертыми объятиями, свидетельствует и другой неприятный инцидент, который произошел с украинцами в Польше.

В июне 2017 года группа поляков напала на дом в местечке под Гданьском, где проживали украинские гастарбайтеры. В результате нападения пострадали несколько граждан Украины, а также поляк – владелец фирмы, который пытался вступиться за своих работников.

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Как отмечает Gazeta Wyborcza, все украинцы работали легально в польской компании, которая в целом насчитывает около 60 сотрудников, 24 из них – украинцы. Пострадавшие рассказывали, что поляки при этом выкрикивали: "**** на Украину", "Польша для поляков!", "Домой, курвы".

Прокуратура тогда возбудила уголовное дело по факту преступления "на почве этнической и расовой ненависти".

На чемоданах

Из-за кризиса и безработицы украинцы в поисках лучшей жизни массово едут на заработки за рубеж.

Раньше самым популярным направлением была Россия, но из-за событий последних трех лет большинство трудовых мигрантов нынче выбирают Польшу — хоть туда нужна виза и платят меньше, чем россияне. За тяжелый физический труд в поле или на стройке украинцы получают около 2-2,5 тысяч злотых (13-15 тысяч гривен).

Как пишет польское издание Rzeczpospolita, в первом полугодии 2017 работодатели страны оформили почти 950 тысяч заявок на трудоустройство иностранцев. Более 90% запросов касаются именно украинцев.

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По информации издания, больше всего вакансий украинцев – в промышленности и на строительстве. Украинцев в основном берут на стройки, сбор урожая, в прислуги и сиделки.

Отметим, что по данным польских журналистов, сейчас в транспортной отрасли и на складах Польши работают 326 тысяч украинцев, в торговле – 200 тысяч, туристическую отрасль обслуживают 116 тысяч украинцев, а 15 тысяч обосновались в научной и технической областях.

Впрочем, в Европе никого не ждут просто так, с распростертыми объятиями.

Наплыва нелегалов из Украины боятся в коридорах европейской власти. Эксперты предупреждают: ЕС начнет закручивать "гайки" по причине наплыва нелегалов, а они непременно появятся.

Хоть "безвиз" не дает права оставаться за рубежом дольше трех месяцев подряд и работать, но многие будут использовать возможность беспрепятственного выезда для того, чтобы остаться нелегально.

По материалам из открытых источников интернет