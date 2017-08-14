Последствия безвиза: в Украине взлетят цены на жилье - СМИ

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В связи с массовым оттоком из Украины за границу рабочих строительной специальности в стране повысится стоимость жилья, пишет издание "Вести", ссылаясь на данные экспертов.

"У нас строители имеют $300–500, а в Польше или в Израиле — $2–2,5 тыс. Ситуация будет толкать к тому, что тысячи строителей из Украины переедут в другие страны. Это значит, что не все строительные компании смогут физически достроить свои объекты. Если они поднимут резко зарплаты, то им предстоит повышать и стоимость квадратного метра", — цитирует издание управляющего партнера инвестиционной компании Capital Times Эрика Наймана.

По его словам, такая же ситуация ожидается в пищевой промышленности, а также в тез сферах, которые работают на внутренний украинский рынок.

Ранее сообщалось, что после введения для Украины безвизового режима с Евросоюзом, украинские работники в Польше стали больше зарабатывать.

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