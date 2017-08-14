наверх
14.08.201710:19
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Последствия безвиза: в Украине взлетят цены на жилье - СМИ

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (645)

    (обновлено: )186973
    Как отмечают СМИ, рабочие-строители будут массово выезжать из Украины, что повлечет за собой подорожание жилья в стране, так как на отечественных застройках будут вынуждены повышать зарплаты.
    Строительство в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В связи с массовым оттоком из Украины за границу рабочих строительной специальности в стране повысится стоимость жилья, пишет издание "Вести", ссылаясь на данные экспертов.

    Николай Ивченко
    Николай Ивченко / Facebook
    Безвиз рулит. Что будет с курсом евро ближайшие месяцы?

    "У нас строители имеют $300–500, а в Польше или в Израиле — $2–2,5 тыс. Ситуация будет толкать к тому, что тысячи строителей из Украины переедут в другие страны. Это значит, что не все строительные компании смогут физически достроить свои объекты. Если они поднимут резко зарплаты, то им предстоит повышать и стоимость квадратного метра", — цитирует издание управляющего партнера инвестиционной компании Capital Times Эрика Наймана.

    По его словам, такая же ситуация ожидается в пищевой промышленности, а также в тез сферах, которые работают на внутренний украинский рынок.

    Ранее сообщалось, что после введения для Украины безвизового режима с Евросоюзом, украинские работники в Польше стали больше зарабатывать.

    Читайте также: Милости просим на работу. Безвиз, который на руку европейцам

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Люди в масках. Архивное фото
    Гей-парад в Одессе
    Столкновения в Виргинии
    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    Апелляция по делу Муравицкого
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"