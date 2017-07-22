Белоруссия в скором времени будет просить ЕС о безвизе - Разумков

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Петр Порошенко провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Результаты следующие: Украина будет экспортировать соседям электроэнергию, страны будут совместно открывать предприятия и производить товары. Кроме того, украинский президент заявил, что уже в понедельник состоятся переговоры в "нормандском" формате в телефонном режиме. Александр Лукашенко в свою очередь гарантировал нашей стране безопасность с севера.

О роли Лукашенко в минском процессе высказался в эфире радиостанции Голос Столицы директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

"Он хочет выглядеть в мировом политикуме, как миротворец, и у него это пока получается, и он снимает с этого серьезные бонусы. И для себя как для политика, и для государства Беларусь в целом. Я больше скажу, исходя из тех процессов, которые происходят в Белоруссии, подготовки их к пограничным переходам, складывается впечатление, что они готовятся к тому, что через какой-то промежуток времени они тоже будут просить о безвизе с ЕС", — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что после введения для Украины безвизового режима с Евросоюзом, украинские работники в Польше стали больше зарабатывать.