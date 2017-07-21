Лукашенко: Минску и Киеву надо выйти на годовой товарооборот в $8 млрд

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КИЕВ, 21 июл – РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Украина могут увеличить нынешний товарооборот в два раза — до 8 миллиардов долларов в год.

"В 2016 году взаимный товарооборот приблизился к 4 миллиардам долларов, увеличившись по сравнению с 2015 годом более чем на 10%. За первые месяцы текущего года темпы роста этого показателя еще выше, что внушает оптимизм", — сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с украинским президентом Петром Порошенко.

Однако, по словам белорусского лидера, "успокаиваться рано". "Мы далеки от прежних достижений белорусско-украинского сотрудничества, когда годовой товарооборот был почти 8 миллиардов долларов. Все возможности для наращивания таких объемов у нас имеются", — заявил Лукашенко.

По его словам, стороны обладают возможностью достичь этого уровня в течение ближайших двух лет. "А может быть, нам даже удастся его превзойти", — сказал Лукашенко.

Напомним, Лукашенко пребывает в Киеве с официальным визитом.