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    Лукашенко: Минску и Киеву надо выйти на годовой товарооборот в $8 млрд

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    Один на один. Встреча Порошенко и Лукашенко (15)

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    По словам Лукашенко, страны пока "далеки от прежних достижений белорусско-украинского сотрудничества, когда годовой товарооборот был почти 8 миллиардов долларов".
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    president.gov.ua

    КИЕВ, 21 июл – РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Украина могут увеличить нынешний товарооборот в два раза — до 8 миллиардов долларов в год.

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    "В 2016 году взаимный товарооборот приблизился к 4 миллиардам долларов, увеличившись по сравнению с 2015 годом более чем на 10%. За первые месяцы текущего года темпы роста этого показателя еще выше, что внушает оптимизм", — сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с украинским президентом Петром Порошенко.

    Однако, по словам белорусского лидера, "успокаиваться рано". "Мы далеки от прежних достижений белорусско-украинского сотрудничества, когда годовой товарооборот был почти 8 миллиардов долларов. Все возможности для наращивания таких объемов у нас имеются", — заявил Лукашенко.

    По его словам, стороны обладают возможностью достичь этого уровня в течение ближайших двух лет. "А может быть, нам даже удастся его превзойти", — сказал Лукашенко.

    Напомним, Лукашенко пребывает в Киеве с официальным визитом.

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