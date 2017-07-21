Фотоитоги 21 июля: Лукашенко в Киеве, обыски в "Мотор Сич", подрыв банкомата "ПриватБанка"

В Администрации президента во время выступления на брифинге президента Белоруссии Александра Лукашенко и украинского гаранта 61-летний председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко потерял сознание.

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Еще один инцидент произошел на встрече Порошенко и Лукашенко. Темнокожая участница Femen выбежала к президентам с голой грудью.

В публичном акционерном обществе "Мотор Сич" обнаружили присвоение средств, на объектах предприятия и у ключевых лиц провели обыски. Изъято 500 тысяч долларов США и значительный объем антикварных ценностей.

В Харьковской области неизвестные взорвали и ограбили банкомат "ПриватБанка".