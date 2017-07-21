наверх
21.07.201718:17
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Фотоитоги 21 июля: Лукашенко в Киеве, обыски в "Мотор Сич", подрыв банкомата "ПриватБанка"

    (обновлено: )6401
    Петр Порошенко и Александр Лукашенко в Киеве
    17-й чемпионат мира по водным видам FINA World Aquatics Championships Synchro
    Марш женской солидарности в Тбилиси
    Под Харьковом подорвали банкомат Привата
    Медики переносят человека, пострадавшего во время землетрясения на Крите
    Поврежденный автомобиль и дом видны после землетрясения в одной из деревень в Турции
    Падение главы Госпогранслужбы Виктора Назаренко на встрече Лукашенко и Порошенко
    Митинг против закона о Верховном суде в Польше
    Ситуация на границе с Крымом
    Новая форма динамовцев для выездных матчей
    На Мотор Сичи прошли обыски из-за растрат
    Петр Порошенко и Александр Лукашенко в Киеве
    Петр Порошенко и Александр Лукашенко в Киеве
    Twitter Петра Порошенко
    17-й чемпионат мира по водным видам FINA World Aquatics Championships Synchro
    17-й чемпионат мира по водным видам FINA World Aquatics Championships Synchro
    REUTERS Stefan Wermuth
    Марш женской солидарности в Тбилиси
    Агнэшка Зиелонка/JAMnews
    Под Харьковом подорвали банкомат Привата
    sq.com.ua
    Медики переносят человека, пострадавшего во время землетрясения на Крите
    Медики переносят человека, пострадавшего во время землетрясения на Крите
    REUTERS Stefanos Rapanis
    Поврежденный автомобиль и дом видны после землетрясения в одной из деревень в Турции
    Поврежденный автомобиль и дом видны после землетрясения в одной из деревень в Турции
    REUTERS Kenan Gurbuz
    Падение главы Госпогранслужбы Виктора Назаренко на встрече Лукашенко и Порошенко
    Падение главы Госпогранслужбы Виктора Назаренко на встрече Лукашенко и Порошенко
    pravda.com.ua
    Митинг против закона о Верховном суде в Польше
    Десятки тысяч поляков вышли на митинги против закона о Верховном суде
    REUTERS Agencja Gazeta/ Grzegorz Skowronek/via REUTERS
    Ситуация на границе с Крымом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Новая форма динамовцев для выездных матчей
    Новая форма "динамовцев" для выездных матчей
    fcdynamo.kiev.ua
    На Мотор Сичи прошли обыски из-за растрат
    На "Мотор Сичи" прошли обыски из-за растрат
    Фото со страницы Ларисы Сарган в Facebook

    Рекомендуем

    В Днепре перевернулась фура с металлоломомВ Днепре перевернулась фура с металлоломом: кадры с места ЧП15:59 21.07.2017
    Митинг против закона о Верховном суде в ПольшеМасштабный митинг против закона о Верховном суде в Польше13:25 21.07.2017
    Ситуация на границе с КрымомТурсезон в разгаре: километровые пробки на границе с Крымом13:20 21.07.2017
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра ЛукашенкоЛукашенко в Киеве: встреча с Порошенко12:58 21.07.2017
    Последствия мощного землетрясения в ГрецииПоследствия землетрясения в Турции и Греции: разрушенные дома и побитые яхты11:58 21.07.2017
    Под Харьковом подорвали банкомат ПриватаПод Харьковом подорвали банкомат "ПриватБанка"11:35 21.07.2017
    Марш женской солидарности в ТбилисиВ Тбилиси прошел "Марш женской солидарности"11:06 21.07.2017
    Разрушительные последствия землетрясения на греческом острове КосОдно на двоих. Мощное землетрясение в Турции и Греции06:53 21.07.2017
    Бронзовыми призерами чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште, стали украинки, представительницы синхронного плавания Анна Волошина и Елизавета Яхно, которые заняли 3-е место среди дуэтов в произвольной программе с суммой 93,2667 балла."Бронзовое" выступление украинок на ЧМ по синхронному плаванию18:52 20.07.2017
    Все фотоленты
    Петр Порошенко и Александр Лукашенко в Киеве

    В Администрации президента во время выступления на брифинге президента Белоруссии Александра Лукашенко и украинского гаранта 61-летний председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко потерял сознание.

    Смотрите также: Под Харьковом подорвали банкомат "ПриватБанка"

    Еще один инцидент произошел на встрече Порошенко и Лукашенко. Темнокожая участница Femen выбежала к президентам с голой грудью.

    В публичном акционерном обществе "Мотор Сич" обнаружили присвоение средств, на объектах предприятия и у ключевых лиц провели обыски. Изъято 500 тысяч долларов США и значительный объем антикварных ценностей.

    В Харьковской области неизвестные взорвали и ограбили банкомат "ПриватБанка".

    Ссылки по теме: