Более 20 украинцев депортируют из Польши за нарушение правил пребывания

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В связи с нарушением правил пребывания в Польше из страны депортируют 21 гражданина Украины, которые были задержаны в прошлые выходные, сообщает Пограничная служба Польши.

"У 16 граждан Украины были разрешения на работу в Польше, но их цели отличались от заявленных при подаче заявлений и получении виз. Они использовали и документы, чтобы поехать за границу на работу или как туристы. Тогда как еще 5 человек имели просроченные шенгенские визы", — говорится в сообщении.

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По указанному факту были возбуждены административные производства в отношении 21 украинца, а также принято решение об их депортации.

Ранее сообщалось, что украинцы в Польше существенно увеличили число запросов на пребывание.