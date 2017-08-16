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    Более 20 украинцев депортируют из Польши за нарушение правил пребывания

    Тема:

    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (161)

    (обновлено: )11420
    Пограничная служба Польши проинформировала, что у большей части украинцев были разрешения на работу в стране, но их цели отличались от заявленных при подаче заявлений и получении виз.
    Флаги Украины и Польши
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В связи с нарушением правил пребывания в Польше из страны депортируют 21 гражданина Украины, которые были задержаны в прошлые выходные, сообщает Пограничная служба Польши.

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    "У 16 граждан Украины были разрешения на работу в Польше, но их цели отличались от заявленных при подаче заявлений и получении виз. Они использовали и документы, чтобы поехать за границу на работу или как туристы. Тогда как еще 5 человек имели просроченные шенгенские визы", — говорится в сообщении.

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    По указанному факту были возбуждены административные производства в отношении 21 украинца, а также принято решение об их депортации.

    Ранее сообщалось, что украинцы в Польше существенно увеличили число запросов на пребывание. 

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