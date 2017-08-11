Так смешно, что грустно. Невыдуманные истории украинских гастарбайтеров

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Ехали на ягоды и пропали

В среду, 9 августа, СМИ потрясла новость о том, что в Финляндии пропала группа сборщиков ягод, среди которых было 37 украинцев.

Местные СМИ сообщали, что работников должны были отправить в небольшой городок в Северной Карелии, однако в последний момент размещение было отменено и их оставили в глухом селе. Местные жители помогли работникам, разместив их в домике охотничьего клуба и накормили. Однако в августе стало известно, что работники исчезли.

По информации финских СМИ, украинцам и эстонцам были предоставлены охотничий дом и питание. Первоначально группа должна была отправиться в город Юка, однако эта поездка по неизвестным причинам была отменена.

Как отмечается, 30 июля секретарю охотничьего общества города Тууповаара Суло Сухонену поступил звонок с просьбой о размещении приехавших на сбор ягод людей.

8 августа к дому, в котором были размещены 37 украинцев и три эстонца, прибыли сотрудники полиции и сам Сухонен, однако внутри постройки никого не обнаружили.

Издание Karjalainen указывает, что организатором тура был бизнесмен из России. При этом отмечается, что прибытие группы в эту местность 30 июля выглядит странным, поскольку ягоды в Тууповааре созревают, как правило, двумя неделями позже.

Изначально посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров высказал предположение, что украинские сборщики ягод наверняка нашли другую работу.

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Позже начальник консульского управления обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич сообщил, что посольство Украины вышло на связь с украинцами.

По его словам, они никуда не исчезли. Просто 20 граждан нашли другое место работы, а еще 17 решили вернуться в Украину.

Никто не ждет

Новость о пропавших украинцах за рубежом наделала немало шуму, особенно на фоне получения безвиза. Тем более, что ранее о таких случаях массового исчезновения не сообщалось.

Следует отметить, что украинские заробитчане часто выбирают Финляндию, хотя условия работы, жизни там нелегкие и дорогие.

"Ежегодно на заработки в Финляндию едет примерно 8-10000 граждан Украины. Чаще всего украинцы ездят именно на сезонные заработки.

Работа для иностранцев там всегда легальна. "Подписывается договор или контракт между работодателем и человеком, который хочет трудоустроиться. Обычно сезонная работа длится три месяца, но может быть и дольше", – рассказывает посол Украины в Финляндии и Республике Исландия Андрей Олефиров.

Чаще всего украинцы работают на финских фермах, собирая ягоды или грибы. По словам некоторых работников, эта работа не очень сложная, однако и оплата невысокая. При сборе овощей платят от 5 до 8 евро в час. За клубнику — примерно 1 евро за 1 килограмм собранных ягод. При этом, как правило, сельскохозяйственных рабочих обеспечивают бесплатным жильем.

Однако есть в такой работе и определенные риски. К примеру, свой отпечаток могут наложить непредсказуемая погода и урожайность. Так, сезон сбора ягод может начаться позже, а при условии низкого урожая работа может окончиться в течение 1-2 месяцев.

Кроме того, при поиске работы за границей нужно быть осторожным в выборе фирмы-посредника.

Неприятный инцидент с украинскими гастрабайтерами в Финляндии произошел в 2013 году. Фирма, которая занималась их трудоустройством, оставила украинцев на границе.

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25 июля 2013 года из Украины на финскую ферму отправились 66 человек — в основном студенты и безработные из Харьковской, Запорожской, Николаевской и Полтавской областей. На руках у путешественников был договор с агентствами, которые специализировались на трудоустройстве, официальная виза и разрешение на работу. Украинцы тогда заплатили фирмам-посредникам по 700-800 евро. Однако на границе трудовые кадры никто не встретил. Люди провели ночь на автостоянке возле финской таможни, а потом решили добираться до места работы самостоятельно. Когда доехали до фермы, заробитчан ждал новый удар. Оказалось, что сезон клубники здесь давно закончился, а финский фермер ждал подмогу из Украины в середине июня.

Об аналогичных ситуациях рассказывают и сами зарочитчане, возвращаясь домой. По их словам, примерно 5% не выдерживают тяжелого труда, еще 5% увольняют фермеры — из-за профнепригодности. А вот отсудить деньги у посредника в данном случае вряд ли получится.

"Люди платят фирме деньги за время, потраченное на оформление документов и доставку, а не за результат", — рассказывал Сергей Шрамов, занимающийся трудоустройством украинцев в Финляндии.

То, что в Европе никто не ждет с распростертыми объятиями, свидетельствует и другой неприятный инцидент, который произошел с украинцами в Польше.

В июне 2017 года группа поляков напала на дом в местечке под Гданьском, где проживали украинские гастарбайтеры. В результате нападения пострадали несколько граждан Украины, а также поляк – владелец фирмы, который пытался вступиться за своих работников. Как отмечает Gazeta Wyborcza, все украинцы работали легально в польской компании, которая в целом насчитывает около 60 сотрудников, 24 из них – украинцы.

Пострадавшие рассказывали, что поляки при этом выкрикивали: "**** на Украину", "Польша для поляков!", "Домой, курвы".

Прокуратура тогда возбудила уголовное дело по факту преступления "на почве этнической и расовой ненависти".

По материалам из открытых источников интернет