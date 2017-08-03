Игорь Уманский о политический гастарбайтерах

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Бывший заместитель министра финансов, а ныне советник президента Украины на общественных началах Игорь Уманский выразил свою гражданскую позицию по отношению к гастарбайтерам у власти.

"Истерия вокруг Саакашвили меня как гражданина Украины уже начинает возмущать. Про системные ошибки, проблемы в Украине почти не задумываются в последнее время. В чем системная проблема в данном случае?

История с "ост- и гастарбайтерами" во власти подходит к концу? Прозреваем?. Лучше поздно, чем?.. Не согласен! Тотальный вред, нанесённый подобной политикой и ролью самих "парашютистов", не только история, но и правоохранительные органы, ещё будут тщательно изучать. Вопрос лишь времени", - написал Уманский на своей странице в Facebook.

Уманского смущают обвинения президента Украины в политических мотивах лишения господина Саакашвили украинского гражданства. “Выполнял Гарант свои конституционные обязанности или действовал политически мотивированно? Однозначный ответ может дать лишь сам Гарант. И это — мое глубочайшее убеждение! Не словами, нет. Действиями. Последовательностью! Демонстрируя не "избирательный подход", но позицию”, — подчеркнул Уманский.

При этом у экс-чиновника есть четкий план действий власти на ближайшее время, чтобы сохранить лицо.

"Саакашвили был единственным "парашютистом" инкорпорированным в украинскую власть? Нет. Целый ряд решений в своё время было принято о назначении иностранцев на те или иные ведущие должности. Зачастую — с предоставлением гражданства Украины. Некоторые уже не занимают должности, некоторые продолжают… Почти все они сохранили своё изначальное (до сих пор!!!) гражданство. А коль так, то:

А) необходимо уволить всех топ-менеджеров с двойным гражданством в государственном секторе как первый шаг.

Б) лишить гражданства Украины ВСЕХ топ-менеджеров (как действующих (!!!) все ещё, так и уже уволившихся), которые до сих пор в нарушение Конституции имеют иное гражданство, помимо украинского. И это касается не только тех, кто "приобрёл" украинское гражданство за последние годы, но и тех, кто будучи изначально гражданином Украины, получил гражданство других стран.

В) публично признать политической ошибкой и антиконституционной практику предоставления преференций иностранцам на занятия должностей топ-менеджеров в государственном секторе (например, у нас до сих пор даже уровень оплаты иностранцев и украинцев разительно отличается в пользу первых только по признаку гражданства)", - предлагает Уманский.

Пост Игоря Уманского

По его мнению, если что-то подобное мы увидим в ближайшее время, то любые обвинения президента будут звучать ущербно и будут восприниматься антиукраинскими.

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"Любые протесты, возмущения… как "прогрессивной общественности", так и, возможно, "посольств ведущих государств" можно будет с гордостью парировать. Уверен, что помимо Саакашвили, Боровика…каждый может вспомнить ещё ряд фамилий. С разным гражданством. Не только Грузии, Польши, США, Британии, Израиля…

П.с.: Это моя гражданская позиция и частное мнение, никак не связанные со статусом советника Президента (на общественных началах)", — заключил Уманский.