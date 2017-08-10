Супер урожай-2017 супер аграрной державы под прицелом супер рейдеров

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

В Украине самый разгар сбора урожая. Аграрии 5 областей (Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская и Херсонская) уже завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур.

В целом по стране по состоянию на 8 августа собрано 33,4 млн т ранних зерновых с площади 8,8 млн га. Средняя урожайность зерновых составляет 3,8 т/га. Пока фермеры заняты сбором урожая, плодами их трудов пытаются воспользоваться бандиты различных мастей.

Дикий Запад по-украински

Августовская страда вызывала бурную активность среди рейдеров, которые в последнее время усилили свое влияние на селе, получили протекцию местной власти, юридическое, медийное и силовое прикрытие. На стороне рейдеров зачастую выступают действующие или бывшие "добробатовцы", вооруженные до зубов огнестрельным оружием.

Не мудрено, что атака рейдеров сейчас напоминает налет стаи саранчи: после них не остается ни урожая, ни техники, ни какого либо ценного имущества. Действия рейдеров становятся все более циничными. Раньше они хотя бы пытались создавать иллюзию законности (выкупали паи, перерегистрировали акции на себя и т. д.), то сейчас никто создавать видимость законности даже не пытается. Мало того, рейдеры зачастую даже обрабатывают землю, а выжидают, когда урожай созреет, после чего приезжают на арендованной технике и за одну ночь собирает весь урожай, нанося огромный ущерб посевам, почве и местной экосистеме.

Остановить таких бандитов очень сложно. Во-первых, полиции на селе очень мало, поэтому она зачастую, не успевает прибыть на место происшествия, во-вторых, она не предпочитает не вмешиваться в ситуацию, считая это спором двух хозяйствующих субъектов, в-третьих, у рейдеров, как правило, такая могучая "крыша", что полицейские предпочитают не вмешиваться в конфликт.

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Действия аграрных рейдеров приобрели насколько массовый характер, что стали угрожать национальной безопасности страны. Налеты бандитов приводят к огромным потерям в сельской местности, кроме того, селяне угрожают прекратить засевать наделы, если государство не прекратит рейдерские налеты.

Ведь какой смысл вкладывать деньги и время в обработку земли, если все плоды трудов отберут бандиты, оставив крестьян с одними долгами?

На первый взгляд безумные действия рейдеров имеют под собой вполне экономическую логику. Крышующие их местные власти после налетов "саранчи" получат много дешевой земли после ожидаемойотмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного значения. Фермерам и пайщикам придется избавиться от земли, чтобы расплатиться с долгами. На их место придут чиновники, которые будут работать по образцу латифундий Латинской Америки прошлого века: с вооруженными охранниками и полурабским трудом батраков.

Бездействие

Ответные действия со стороны властей пока неэффективны. Вначале Министерство юстиции занялось созданием Межведомственной комиссии по борьбе с рейдерством. Однако создание комиссия затянулось. Ожидается, что она заработает с сентября 2017.

9 августа Кабмин принял решение о создании оперативных штабов на базе облгосадминистраций (ОГА), в которые войдут представители Минюста, Госгеокадастра, МВД, Генпрокуратуры и профильных аграрных ассоциаций для мобильного реагирования на рейдерские захваты в период уборки урожая. Руководители таких штабов (главы обладминистраций) раз в две недели будут информировать о своей работе Кабмин, Минюст, МВД. Главы ОГА должны будут отчитаться о результатах своей работы до 15 ноября 2017 года. Рабочую группу по координации работы оперативных штабов возглавит первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что что эта группа не будет очередным делом на бумаге, которая не даст никакого результата. "Я буду входить в группу лично. Надеюсь, что ее работа даст ощутимые результаты для бизнеса. Думаю, такая группа начнет свою работу с сентября этого года", — заявил министр.

По его словам, рейдерские захваты связаны не только с перерегистрацией и документами, но и с более грубыми делами.

"Когда приезжают на поле ребята, не похожие на селян, и фактически грабят урожай. Не нужно молчать. Обращаться в правоохранительные органы и требовать расследования. Как это было в Днепропетровской области, когда рейдеров арестовали. И я надеюсь, что первые судебные приговоры им будут представлены так, чтобы не хотелось другим", — заявил Петренко.

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Однако аграрии не верят представителям власти, ведь рейдерские атаки зачастую осуществляются самими чиновниками. Кроме того, правительство делает все возможное, чтобы усложнить работу фермеров на селе: отменяют налоговые льготы, лишают госдотаций, увеличивают проверки.

"C 2015 г. в Украине активизировалось полное и циничное рейдерство сельхозпредприятий. Все факты рейдерских действий и захватов предприятий имеют общие черты и общих исполнителей. Этих фактов уже десятки, схемы достаточно похожи: смена собственника, искусственное наращивание долгов, отбирание техники и урожая, силовое давление", — говорится в обращении группы депутатов Кабинету министров.

В депутатском письме отмечается, что от подобных преступных действий пострадали 8 предприятий Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Винницкой областей.

"Во всех случаях рейдерских атак заметно бездействие работников Национальной полиции и органов прокуратуры. Заявители жалуются на затягивание рассмотрения судебных споров. Местные власти также не реагирует на факты рейдерства и не предоставляет помощи пострадавшим", — сообщают народные депутаты.

Селянская самооборона

Устав искать правды в кабинетах чиновников, селяне решают самостоятельно отстаивать свое имущество, в том числе, с оружием в руках. Для защиты урожая часто нанимают тех же "добробатовцев". В стране итак много вооруженных людей и оружия, что работы хватит и рейдерам, и антиредейдерам. Уже сейчас полиция фиксирует массовые стычки фермеров с захватчиками с применением оружия, которые, к счастью, пока не заканчиваются летальным исходом. Фермеры уже объединяются в союзы самообороны, участники которых обязуются прийти друг другу на выручку. Предприниматели закупают дроны, устанавливают круглосуточное наблюдение, проводят учения для отражения атак. В условиях самоустранения государства село стремительно погружается в атмосферу 90-х.

"Депутат Юрий Береза создал такое охранное агентство "Борисфен", которое приехало "отжимать" фермерское хозяйство в Кировоградской области. Эта фирма выезжает захватывать фермерское хозяйство: в одно прекрасное утро хозяин фермерского хозяйства узнал, что он уже не является хозяином. За ночь в реестр внесли изменения. Кто у нас министр юстиции — член "Народного фронта". Юрий Береза — член "Народного фронта". Селяне встают, им на помощь приходит другая, аффилированный с Семеном Семенченко Внутренний корпус батальона "Донбасс", который вяжет захватчиков и сдает их в полицию. Скорый суд, тут же их выпускают на свободу, но очевидно, пользуясь политическими связями и влияниями, зовут на помощь Нацгвардию и полицию. В результате — теперь уже полиция топчет "донбассовцев". Следующий этап — селяне самоорганизуются и перекрывают дорогу автобусу, который в неизвестном направлении пытается вывезти задержанных "донбассовцев". Вмешивается областное начальство, инцидент выходит на всеукраинский уровень, тех отпускают… Но показательно другое: дальше будут вооружаться и самоорганизовываться. Я неоднократно говорил: будущее Украины — это "Свадьба в Малиновке", — заявил политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Отмена моратория на продажу сельскохозяйственной земли, как ожидается, приведет к разгулу земельного рейдерства. Продажа земли станет выгодней янтарного бизнеса и контрабанды, поэтому участь простых фермеров остается незавидной. И селяне и криминал готовятся в большой земельной войне.