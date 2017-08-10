На самом деле каждый пятый украинец готов выехать на заработки - Антипович

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

С января 2014-го года более 400 тысяч украинцев попросили о предоставлении убежища в России. Также около девяти тысяч наших граждан обратились с подобной просьбой к властям Германии и Италии, четыре тысячи украинцев просили о предоставлении убежища в Польше, 3,5 тысячи — во Франции и три тысячи — в Швеции. Такие данные приводит Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

Что привлекает украинцев за пределами родины, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що стає головною рушійною силою, для того, щоб українці шукали кращої долі за кордоном?

— На загал треба говорити про те, що українець прагне кращих умов життя і кращого майбутнього для дітей. Особливо люди, які мають дітей, вони називають це одним із основних факторів того, що вони бажали б виїхати за кордон на постійне місце проживання чи на роботу. Але, знову ж таки, не можна звинувачувати в цьому людей. Люди завжди будуть шукати там, де є кращі умови або краща оплата праці, і якщо ми рухаємось по кар’єрній драбині, якщо ми рухаємось, заробляючи на одній фірмі і йдемо на інше підприємство, потім ще на інше, ми ж не засуджуємо цих людей? Відповідно, якщо людина прагне жити краще, не можна це сприймати негативно.

Інша справа, що в тій статистиці, яку ви навели, це майже півмільйона з 2014-го року просили притулку у Росії, це реально можна говорити не про бажання виїхати, не про бажання отримати роботу, а про отримання притулку. І це мова йде про біженців з Донбасу. Ті кілька тисяч, які подавали документи на отримання постійного місця проживання в країнах ЄС, зрозуміло, що вони або там працюють і хочуть залишитись, або прагнуть переїхати і працювати в країнах ЄС.

Які країни найчастіше обираються — європейські чи пострадянські?

— Частіше українці, звичайно, за весь період свого життя бували на теренах Росії або СНД. Але тих людей, які побували або хотіли б жити за кордоном, обираючи європейські країни, найпопулярнішими, звичайно, є Польща, Німеччина, значно в меншій мірі Італія, Іспанія. Щонайменше, такі дані нашої соціології, яку ми проводили щодо міграційних настроїв українців.

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Яке відсоткове співвідношення між українцями, які віддають перевагу трудовій міграції, і тими, хто просить про постійне місце проживання, про надання притулку?

— Ми не можемо тут говорити про якісь абсолютні цифри, адже документально це реально кілька тисяч, але в настроях українців: працювати за кордоном хотіли близько 40%, але приблизно кожен п’ятий, тобто близько 20% українців – це ті, хто більш менш реально розглядає таку можливість поїхати заробляти або працювати, тимчасово, але все-таки працювати за кордоном. Близько кожного десятого українця вже побували на заробітках за кордоном, повернулись, вони вже працювали чи на теренах Росії, чи на теренах ЄС.

Такі люди переважно залишаються в Україні чи намагаються виїхати?

— Ви знаєте, українці говорять, що вони хотіли б жити, як в Європі, але, звичайно, що вони перебираються назад до України і будують навколо себе цю Європу. Тому, знову ж таки, я вважаю абсолютним позитивом те, що українці їдуть на заробітки за кордон, бо потім переважна більшість, близько двох третин, а декларують взагалі 80-90% у наших соціологічних опитуваннях, що вони повернулись би назад до України. І ці люди, повертаючись, несуть європейську культуру, європейські принципи праці, культури, відносин, громадянського суспільства. Тому чим більше ми їздили за кордон, чим більше ми бачили світу, тим більш європейською країною ми стаємо, чого, звичайно, не скажеш про заробітчан, які працювали на теренах Росії, адже 80% з них працювало виключно в сфері будівництва і були страшенно незадоволені ні умовами проживання, нічого вони там не побачили, ніякої культури не здобули, крім зароблених грошей.

За підрахунками Інституту демографії та соціальних досліджень, порівняно з 2014-им роком масштаби трудової міграції українців зросли приблизно на 15%. Отже маємо тривожну тенденцію?

— Не можу оцінювати офіційні цифри, адже у нас неофіційно працюючих за кордоном в рази більше, тому те, що люди офіційним шляхом подають документи, я думаю, що ні про яку динаміку це не свідчить, просто українці стали більш обачливими і вже йдуть працевлаштовуватись більш менш офіційно, це позитивна тенденція. Але наскільки зростають ці настрої? Звичайно, що в зв’язку з війною на Сході багато людей, які межують з цією війною. Це Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Запорізька області, це Миколаїв, Херсон, Південь та Схід України. Звичайно, там достатньо тривожно себе почувають українці, адже лінія фронту недалеко і, відповідно, вони прагнуть, щонайменше, поїхати в більш безпечні регіони України, а це Київ, Західна Україна, Центральна Україна або хто має змогу, знає мови, прагне поїхати за кордон. Питання в тому, чи вони повернуться. Я кажу, що вони повернуться, щонайменше, так говорить наша соціологія.

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Є країни, які втомились від українців?

— Ви знаєте, абсолютно неправильна точка зору, що хтось від нас втомився. Польща, Угорщина, Чехія, якщо я не помиляюсь, спрощують умови працевлаштування саме для українців і йдеться про те, що ці країни перебувають в рості, в зростанні економічному і, відповідно, для того, щоб забезпечувати робочими руками, робочою силою свої підприємства, які розвиваються, їм потрібні українці, бо ті ж самі поляки їдуть до Німеччини чи до Великобританії. Відповідно, на їхні місця приїжджають українці. Тому ці держави спрощують умови і вони закликають, вони заохочують українців їхати до них. Далеко не всі українці готові їхати працювати не так розслаблено, як це є в Україні і, відповідно, заробляти більше. Знову-таки, життя в Європі дорожче, тому українець собі думає, що він заробить, те він і потратить. Хоча багато хто примудряється заробити і передати в Україну. Ми знаємо, що українці є найбільшою інвестиційною компанією, яка інвестує в Україну долари, євро і завдяки цьому рухається, розвивається дуже багато сімей.

Мешканцям яких країн цікава Україна?

— Я думаю, таких реально небагато, адже про Україну погано і слабо відомо в ЄС, особливо серед звичайних мешканців, ми не говоримо на міждержавному рівні. Звичайні мешканці що скажуть? Шевченко, і той футболіст, а не Тарас Григорович, Кличко і то вже в минулому, адже обидва брати Клички закінчили спортивну кар’єру, Чорнобиль і то, як давня страшилка. Україна не допрацьовує з точки зору своєї популяризації в Європі, хоча що Київ, що Львів мають величезну кількість туристів з ЄС, і ці туристи просто відверто говорять, що ми не очікували такої красивої, яскравої, цікавої, багатої, доброї країни, в яку ми потрапили.

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Напомним, вместо того чтобы повышать доходы наименее защищенных слоев населения и инвестировать в экономику, правительство вынуждено тратить бюджетные деньги на обслуживание внешних долгов, заявил экономист Борис Кушнирук.

Эксперт по вопросам пенсионной системы Галина Третьякова в эфире "ГС" пояснила, что необходимо разработать сложный финансовый механизм для получения пенсионных взносов от украинских трудовых мигрантов.