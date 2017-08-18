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    Еще пять министров согласились принять участие в военном параде в Киеве

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    Киев готовится ко Дню Независимости Украины (14)

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    Как сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков, участие в в военном параде подтвердили министры обороны Литвы, Латвии, Молдавии, Черногории, Эстонии.
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Пять министров обороны — Литвы, Латвии, Молдавии, Черногории, Эстонии, а также заместитель министра обороны Великобритании подтвердили свое участие в военном параде в столице ко Дню Независимости Украины, сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков.

    Репетиция военного парада ко Дню Независимости
    censor.online / YouTube
    Ночная репетиция военного парада ко Дню Независимости

    Ранее свое участие в военном параде подтвердили министры обороны США, Польши и Грузии.

    "Да, 23 и 24 августа в Украину прибудет министр обороны США. С официальным визитом и по случаю празднования Дня независимости Украины. А еще, ну раз уж так пошло, на празднике будут министры обороны Грузии, Литвы, Латвии, Молдавии, Польши, Черногории, Эстонии. А еще будет заместитель министра обороны Великобритании", — написал Бирюков в Facebook.

    Ранее в пятницу Бирюков сообщил, что в военном параде 24 августа примут участие 231 военнослужащий из 10 стран, в том числе США и Великобритании. Министр обороны Украины Степан Полторак говорил, что в параде примут участие 4,5 тысячи военнослужащих, из них более тысячи участвовали в спецоперации в Донбассе. Помимо парада в центре Киева будет выставка военной техники, которую потом отправят в Донбасс.

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