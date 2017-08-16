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    Фотоленты

    Военный парад в Польше: украинские солдаты прошли по улицам Варшавы

    (обновлено: )56
    Военный парад в Варшаве
    Степан Полторак во время военного парада в Варшаве
    Степан Полторак во время военного парада в Варшаве
    Военный парад в Варшаве
    Военный парад в Варшаве
    Военный парад в Варшаве
    Военный парад в Варшаве
    Военный парад в Варшаве
    Военный парад в Варшаве
    Военный парад в Варшаве
    Военный парад в Варшаве
    Военный парад в Варшаве
    Военный парад в Варшаве
    Военный парад в Варшаве
    Военный парад в Варшаве
    Министерство обороны Украины
    Степан Полторак во время военного парада в Варшаве
    Министерство обороны Украины
    Степан Полторак во время военного парада в Варшаве
    Министерство обороны Украины
    Военный парад в Варшаве
    Министерство обороны Украины
    Военный парад в Варшаве
    Министерство обороны Украины
    Военный парад в Варшаве
    Министерство обороны Украины
    Военный парад в Варшаве
    Министерство обороны Украины
    Военный парад в Варшаве
    Министерство обороны Украины
    Военный парад в Варшаве
    Министерство обороны Украины
    Военный парад в Варшаве
    Министерство обороны Украины
    Военный парад в Варшаве
    Министерство обороны Украины
    Военный парад в Варшаве
    Министерство обороны Украины
    Военный парад в Варшаве
    Министерство обороны Украины
    Военный парад в Варшаве
    Министерство обороны Украины

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    Во вторник, 15 августа, сотни людей наблюдали военный парад, который в День Войска Польского прошел в центре Варшавы.

    По Уяздовским аллеям прошли солдаты всех видов вооруженных сил. В параде также приняла участие военная техника, в том числе боевые машины пехоты, пушки, танки и бронетранспортеры, вертолеты, транспортные самолеты и самолеты-истребители.

    Также  в параде приняли участие украинские военные. Знаменосная группа Вооруженных сил Украины шла совместно с польскими и натовскими солдатами.

    Отметим, что солдаты из Украины приняли участие в параде по случаю Дня Войска Польского впервые с 2008 года.

    Смотрите также: Новый памятник в виде вонзённого в карту РФ меча привлек внимание киевлян

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