Военный парад в Польше: украинские солдаты прошли по улицам Варшавы

Во вторник, 15 августа, сотни людей наблюдали военный парад, который в День Войска Польского прошел в центре Варшавы.

По Уяздовским аллеям прошли солдаты всех видов вооруженных сил. В параде также приняла участие военная техника, в том числе боевые машины пехоты, пушки, танки и бронетранспортеры, вертолеты, транспортные самолеты и самолеты-истребители.

Также в параде приняли участие украинские военные. Знаменосная группа Вооруженных сил Украины шла совместно с польскими и натовскими солдатами.

Отметим, что солдаты из Украины приняли участие в параде по случаю Дня Войска Польского впервые с 2008 года.

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