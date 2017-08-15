Новый памятник в виде вонзённого в карту РФ меча привлек внимание киевлян

Жители Киева приходят посмотреть на новый памятник погибшим в Донбассе украинским силовикам, они отмечают, что, хотя погибшим ничем не поможешь, память должна быть, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в Киеве установили памятник силовикам, он выглядит как как большой меч, вонзенный в карту РФ, которая нанесена на постамент белой краской. Как объяснили организаторы, памятник установили, чтобы почтить память погибших в Донбассе военных и напомнить жителям Киева о цене мира. Памятник изготовлен из гранита, его высота — более 2,5 метров. Снизу к постаменту прислонена плита с изображением ангела-защитника.

Вечером во вторник к новому памятнику, расположенному рядом с остановкой общественного транспорта, подходят люди и некоторое время стоят возле него. Как заявила одна из посетительниц, "этим им (погибшим — ред.) ничем не поможешь, (экс-президент Украины Виктор — ред.) Янукович нас всех продал". При этом она отметила, что память погибшим должна быть. Подобные мысли высказывали и другие киевляне. Многие люди фотографируют памятник, у постамента лежат цветы. Вокруг памятника высажены цветы и деревья.

Вместе с тем, по данным СМИ, автор памятника использовал фигуру персонажа компьютерной игры, а также фон постера Diablo III.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ранее заявил, что открытие этого памятника является "очередным актом агрессии против России", который требует жесткой реакции со стороны Москвы, а также должно стать предметом рассмотрения Совбеза ООН.

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