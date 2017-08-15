Появился памятник бойцам АТО в виде вонзенного в карту России меча

Внешне памятник представляет собой меч, вонзившийся в карту России. На постаменте — изображение воина с крыльями, раскрашенными в цвета украинского флага.

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Некоторые интернет-пользователи сравнили изображение на монументе с изображением одного из героев игры Архангелом Тираэлем — фигура персонажа и фон постера из Diablo III.

Памятник бойцам АТО в виде вонзенного в карту России меча. Скриншот видео