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    Культура

    Стало известно, когда в Виннице установят памятник Петлюре

    (обновлено: )5404
    Сообщается, что бронзовый памятник будет в натуральную величину - главный атаман войск Украинской народной республики Симон Петлюра сидит на скамейке.
    Симон Петлюра
    petlura.poltava.ua

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В Виннице 14 сентября, в День казачества, запланировано открытие первого памятника "в полный рост" Симону Петлюре — атаману войск Украинской народной республики.

    Памятник будет изготовлен из бронзы в натуральную величину — Симон Петлюра сидит на скамейке. За основу художественного образа принято фото.

    wikipedia
    Симон Петлюра

    Прототипом памятника стало реальное историческое фото Петлюры, сообщает Вежа.

    Ранее в Кабмине сообщили, что в ближайшие 5 лет в Киеве появится памятник главному атаману УНР Симону Петлюре.

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