Стало известно, когда в Виннице установят памятник Петлюре

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В Виннице 14 сентября, в День казачества, запланировано открытие первого памятника "в полный рост" Симону Петлюре — атаману войск Украинской народной республики.

Памятник будет изготовлен из бронзы в натуральную величину — Симон Петлюра сидит на скамейке. За основу художественного образа принято фото.

wikipedia Симон Петлюра

Прототипом памятника стало реальное историческое фото Петлюры, сообщает Вежа.

Ранее в Кабмине сообщили, что в ближайшие 5 лет в Киеве появится памятник главному атаману УНР Симону Петлюре.