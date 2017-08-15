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    Россия

    В Госдуме РФ предложили обсудить в ООН новый памятник бойцам АТО в Киеве

    (обновлено: )33240
    Член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк заявил, что является "очередным актом агрессии против России", который требует жесткой реакции со стороны Москвы и обсуждения в Совбезе ООН.
    Памятник бойцам АТО в виде вонзенного в карту России меча
    скриншот с видео Ruptly

    КИЕВ, 15 авг – РИА Новости Украина. Открытие памятника погибшим бойцам Вооруженных сил Украины в ходе АТО в Донбассе является "очередным актом агрессии против России", который требует жесткой реакции со стороны Москвы, а также должно стать предметом рассмотрения Совбеза ООН, заявил член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.

    Появился памятник бойцам АТО в виде вонзенного в карту России меча. Видео
    RT на русскомYoutube
    Появился памятник бойцам АТО в виде вонзенного в карту России меча

    Ранее в Киеве установили памятник силовикам, он выглядит как как большой меч, вонзенный в карту РФ, которая нанесена на постамент белой краской. Как объяснили организаторы, памятник установили, чтобы почтить память погибших в Донбассе военных и напомнить жителям Киева о цене мира. Памятник изготовлен из гранита, его высота — более 2,5 метров. Снизу к постаменту прислонена плита с изображением ангела-защитника.

    "Считаю, что подобные неприемлемые действия со стороны украинских властей требуют жесткой реакции со стороны нашего государства, вменяемой части международного сообщества и должны стать предметом рассмотрения Совбеза ООН",- цитирует Железняка его пресс-служба.

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    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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