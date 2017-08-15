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    Протестующие в США опрокинули памятник войскам Конфедерации

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    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто (28)

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    Статуя солдата времен Гражданской войны в США стояла перед зданием местного муниципалитета в городе Дурэм с 1924 года, на ней было написано "Конфедеративные штаты Америки".
    Снос памятника конфедератам в Северной Калифорнии
    wncn.com

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Участники акции протеста, прошедшей в городе Дурэм (штат Северная Каролина), опрокинули памятник войскам Конфедерации, сообщил местный телеканал WNCN.

    Столкновения в Шарлоттсвилле
    @ACLUVA
    Кровавый протест ультраправых в Виргинии

    По его данным, участники акции выступали против расизма и фашизма. В частности, они скандировали: "Нет Ку-клукс-клану! Нет фашизму!". После этого несколько человек повалили статую с помощью каната.

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    Статуя солдата времен Гражданской войны в США стояла перед зданием местного муниципалитета. Она была установлена в 1924 году, на ней было написано "Конфедеративные штаты Америки".

    "Такие памятники стоят по всей стране, их нужно убрать", — сказал организатор акции Лон Трэн.

    twitter.com/wncn
    Снос памятника конфедератам в Северной Каролине

    Данная акция прошла после манифестации в городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния) в минувшие выходные.

    ​В субботу, 12 августа, 20-летний белый американец Джеймс Филдс въехал на автомобиле в колонну антифашистов в центре Шарлоттсвилля, в результате погибла 32-летняя местная жительница Хезер Хейер, подозреваемого позднее задержали: сообщалось также о 34 пострадавших. Кроме того, в ходе облета города потерпел крушение вертолет полиции Виргинии, погибли двое полицейских. В Шарлоттсвилле и в штате был объявлен режим чрезвычайного положения, на предотвращение беспорядков были подняты подразделения национальной гвардии.

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