Репетиция военного парада ко Дню Независимости в центре Киева

В центре Киева на Крещатике прошла репетиция парада к 26-ой годовщине независимости Украины. В этом году вместе с украинскими военными по главной улице страны будут маршировать представители вооруженных сил еще десяти стран.

Иностранных гостей на репетиции не было, их ожидают позже. Украинские же солдаты уже прошлись маршем по центру Киева. На репетиции присутствовали представители всех родов войск украинской армии.

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В этом году парад будет не таким помпезным, как в прошлом, – на Крещатик не будет выезжать военная техника, однако новейшие ее образцы будут выставлены для осмотра на Михайловской площади. Старые советские "бобики" заменят на американские "хаммеры", а несколько сотен военных музыкантов будут играть марши времен освободительной борьбы УНР начала ХХ века.

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Ожидается также, что боевые формирования получат новые названия – к цифрам добавятся имена героев украинской истории.