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17.08.201707:58
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    Репетиция военного парада ко Дню Независимости в центре Киева

    (обновлено: )9411
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Министр обороны Степан Полторак на репетиции военного парада ко Дню Независимости Украины
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    На репетиции присутствовали представители всех родов войск
    УНИАН
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    УНИАН
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    УНИАН
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    УНИАН
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    УНИАН
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве на Крещатике
    УНИАН
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    В этом году вместе с украинскими военнослужащими пойдут и военные других стран
    УНИАН
    Министр обороны Степан Полторак на репетиции военного парада ко Дню Независимости Украины
    Министр обороны Степан Полторак на репетиции военного парада ко Дню Независимости Украины
    УНИАН
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    В этом году военная техника не выйдет на Крещатик, однако новейшие ее образцы будут выставлены для осмотра на Михайловской площади.
    УНИАН

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    На репетиции присутствовали представители всех родов войск

    В центре Киева на Крещатике прошла репетиция парада к 26-ой годовщине независимости Украины. В этом году вместе с украинскими военными по главной улице страны будут маршировать представители вооруженных сил еще десяти стран.

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Defenseimagery.mil
    Украина на пороге испытаний... летального оружия

    Иностранных гостей на репетиции не было, их ожидают позже. Украинские же солдаты уже прошлись маршем по центру Киева. На репетиции присутствовали представители всех родов войск украинской армии.

    Читайте также: Парад в День Независимости Украины. Подробности от организатора

    В этом году парад будет не таким помпезным, как в прошлом, – на Крещатик не будет выезжать военная техника, однако новейшие ее образцы будут выставлены для осмотра на Михайловской площади. Старые советские "бобики" заменят на американские "хаммеры", а несколько сотен военных музыкантов будут играть марши времен освободительной борьбы УНР начала ХХ века.

    Читайте также — Гербы, названия, памятники: как политики эксплуатируют мир символов

    Ожидается также, что боевые формирования получат новые названия – к цифрам добавятся имена героев украинской истории.

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