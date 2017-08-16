Фотоитоги 16 августа: парад ВСУ в Варшаве, подозрения Шабунина и смерть Глаголевой

Во вторник, 15 августа, сотни людей наблюдали военный парад, который в День Войска Польского прошел в центре Варшавы. По Уяздовским аллеям прошли солдаты всех видов вооруженных сил. В параде также приняла участие военная техника, в том числе боевые машины пехоты, пушки, танки и бронетранспортеры, вертолеты, транспортные самолеты и самолеты-истребители. Также в параде приняли участие украинские военные. Знаменосная группа Вооруженных сил Украины шла совместно с польскими и натовскими солдатами. Отметим, что солдаты из Украины приняли участие в параде по случаю Дня Войска Польского впервые с 2008 года.

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В среду, 16 августа, родственники онкобольных из "очереди смерти", на которых не хватило средств для срочного лечения в зарубежных клиниках, просили Кабинет министров дать шанс выжить их близким. По словам организаторов акции, раз Минздрав не реагирует на просьбы спасти жизни тяжелобольным пациентам, они снова идут под стены Кабинета министров. В "очереди смерти", как называют сами себя пациенты, находятся люди, которые ждут трансплантации костного мозга и других высокотехнологичных операций, которые не может обеспечить украинская медицина.

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Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Вера Глаголева умерла на 62-м году жизни. Глаголева родилась в Москве 31 января 1956 года. Впервые дебютировала в фильме "На край света…" Родиона Нахапетова, который впоследствии стал ее мужем. Брак закончился разводом после отъезда режиссера в США. Актриса была замужем вторым браком за бизнесменом Кириллом Шубским.

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