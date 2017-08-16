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16.08.201718:20
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    Фотоленты

    Фотоитоги 16 августа: парад ВСУ в Варшаве, подозрения Шабунина и смерть Глаголевой

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    Военный парад в Варшаве
    Виталий Шабунин отвечает на вопросы журналистов
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    На Мадейре упал 200-летний дуб
    Ликвидация последствий наводнения в Непале
    Новый авианосец британского флота Queen Elizabeth прибыл в Портсмут
    Открытие авиасалона в Сан-Паулу (Бразилия)
    Празднование Успения пресвятой девы Марии в Северной Ирландии
    Открытие Игр содружества наций в Великобритании
    Пресс-конференция фильма Веры Глаголевой Две женщины
    Военный парад в Варшаве
    Военный парад в Варшаве.
    Министерство обороны Украины
    Виталий Шабунин отвечает на вопросы журналистов
    Полиция предъявила борцу с коррупцией Виталию Шабунину подозрение.
    УНИАН
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На Мадейре упал 200-летний дуб
    На Мадейре упал 200-летний дуб, погибли 13 человек.
    Helder SANTOS / AFP
    Ликвидация последствий наводнения в Непале
    Ликвидация последствий наводнения в Непале.
    PRAKASH MATHEMA/AFP
    Новый авианосец британского флота Queen Elizabeth прибыл в Портсмут
    Новый авианосец британского флота Queen Elizabeth прибыл в Портсмут.
    REUTERS Kyle Heller/Royal Navy/MoD/Crown Copyrigh
    Открытие авиасалона в Сан-Паулу (Бразилия)
    Открытие авиасалона в Сан-Паулу (Бразилия).
    REUTERS Paulo Whitaker
    Празднование Успения пресвятой девы Марии в Северной Ирландии
    Празднование Успения пресвятой девы Марии в Северной Ирландии.
    REUTERS Clodagh Kilcoyne
    Открытие Игр содружества наций в Великобритании
    Открытие Игр содружества наций в Великобритании.
    REUTERS Neil Hall
    Пресс-конференция фильма Веры Глаголевой Две женщины
    Умерла актриса и режиссер Вера Глаголева.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Военный парад в Варшаве.

    Во вторник, 15 августа, сотни людей наблюдали военный парад, который в День Войска Польского прошел в центре Варшавы. По Уяздовским аллеям прошли солдаты всех видов вооруженных сил. В параде также приняла участие военная техника, в том числе боевые машины пехоты, пушки, танки и бронетранспортеры, вертолеты, транспортные самолеты и самолеты-истребители. Также  в параде приняли участие украинские военные. Знаменосная группа Вооруженных сил Украины шла совместно с польскими и натовскими солдатами. Отметим, что солдаты из Украины приняли участие в параде по случаю Дня Войска Польского впервые с 2008 года.

    Смотрите также: Военный парад в Польше: украинские солдаты прошли по улицам Варшавы

    В среду, 16 августа, родственники онкобольных из "очереди смерти", на которых не хватило средств для срочного лечения в зарубежных клиниках, просили Кабинет министров дать шанс выжить их близким. По словам организаторов акции, раз Минздрав не реагирует на просьбы спасти жизни тяжелобольным пациентам, они снова идут под стены Кабинета министров. В "очереди смерти", как называют сами себя пациенты, находятся люди, которые ждут трансплантации костного мозга и других высокотехнологичных операций, которые не может обеспечить украинская медицина.

    Смотрите также: Родственники онкобольных из "очереди смерти" пикетируют Кабмин

    Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Вера Глаголева умерла на 62-м году жизниГлаголева родилась в Москве 31 января 1956 года. Впервые дебютировала в фильме "На край света…" Родиона Нахапетова, который впоследствии стал ее мужем. Брак закончился разводом после отъезда режиссера в США. Актриса была замужем вторым браком за бизнесменом Кириллом Шубским.

    Смотрите также: Вера Глаголева. Кадры из жизни

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