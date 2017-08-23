Куда пойти, куда податься? Программа праздника в разных городах Украины

РИА Новости Украина

Украина 24 августа отметит 26-годовщину Независимости, один из главных государственных праздников. Есть все атрибуты независимого государства — герб, флаг, гимн…

Какие мероприятия ждут граждан страны 24 августа в разных городах страны.

Киев

Главное событие празднования Дня Независимости – военный парад на Крещатике. Участие в параде примут военнослужащие из десяти стран, девять из них – страны-участницы НАТО.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Репетиция парада на День Независимости под дождем

Свое предварительное согласие на участие уже дали Великобритания, Латвия, Эстония и Грузия. Музыкальную составляющую торжественного мероприятия возьмут на себя 500 музыкантов сводного оркестра.

В торжественных мероприятиях примут участие около 4,5 тысяч военнослужащих – представителей Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, сотрудников Национальной полиции Украины. В пешем марше примут участие около 3100 человек и еще полтысячи – участники военных оркестров.

Для зрителей парада готовят специальный сюрприз ко Дню Независимости, который пока держат в секрете.

С 22 августа все желающие смогут посмотреть на выставку военной техники, которую разместили на территории от Майдана Независимости до Европейской площади. Примерно треть экспонатов будет представлять собой совершенно новую технику, которая еще не демонстрировалась в Украине.

После окончания выставки (28 августа) всю технику доставят в зону АТО.

Забег в вышиванках – это уже традиционный легкоатлетический забег в вышиванках, который будет проводиться уже в четвертый раз. Участие в мероприятии для всех желающих будет платным.

Забег в вышиванках состоится 24 августа на Русановской набережной. Цена участия составит от 50 до 450 гривен. Участие в забеге может принять каждый – и профессиональные спортсмены, и любители, и дети. Специально для этого выделили дистанции – от 100 метров (для самых маленьких) до 10 километров (для опытных спортсменов).

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Крымский Open Air ко Дню Независимости в Киеве: "Крымский Дом объединяет сердца".

Гостей ждет праздничный концерт с участием известных крымскотатарских и украинских артистов, среди которых Злата Огневич, Эльзара Баталова, Азиза Ибрагимова, джазовый пианист и композитор Усеин Бекиров, панк-рок группа "Shatur-Gudur" и многие другие.

Днепр

24 августа в 15:00 на Фестивальном причале Днипра начнется главная праздничная программа Дня Независимости: фестиваль еды, концерт с участием Ляпис-98, Гуляйгород GG, Арсена Мирзояна, Наталки Карпы и других артистов.

Вблизи Днепра – в селе Майское – состоится авиашоу "Свободное небо". В полдень в небе развернется масштабное авиашоу с участием более 20 самолетов и вертолетов из разных регионов Украины. На легких, спортивных, винтовых и реактивных машинах пилоты выполнят фигуры высшего пилотажа.

Рискнуть покорить небо смогут и зрители: в сопровождении инструкторов все желающие смогут покататься на самолете и прыгнуть с парашютом. Приобрести билеты можно будет на аэродроме по предварительной записи.

На авиафестивале выступят украинские музыкальные коллективы "Скрябин" и "Selfy", которые будут развлекать гостей с 15:00 до 18:00.

Харьков

Харьков, как известно, в этот день отмечает не только праздник Независимости, но и День города. Посетить большой праздничный концерт, а также фестиваль уличной еды можно будет на площади Свободы.

23 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького пройдет праздничная программа "С праздником, любимый город!". В Харьковском национальном театре оперы и балета им. Лысенко состоится праздничный концерт и церемония награждения "Почетный гражданин города Харькова 2017". Большой праздничный концерт ко Дню города состоится 23 августа на пл. Свободы.

24 августа в городе даст концерт "Океан Эльзы". Украинская группа споет на харьковском стадионе "Металлист" в 20:00.

Кроме того, 24 августа пройдут праздничные программы ко Дню Независимости Украины.

В частности, состоится возложение цветов к монументу Независимости, праздничная программа на воде вдоль Нетеченской набережной. Жителей и гостей города ждет программа на воде, а также театрализованное шоу на бульваре Юрьева.

Запорожье

24 августа, торжественное празднование состоится в несколько этапов. Сначала, с 10:00 до 11:00 будет шествие нескольких сотен военных по центральному проспекту города.

Также в этом году мощной колонной пройдет военная техника. Завершится парад на Майдане Героев, где под открытым небом будет работать выставка военной техники и вооружения.

В 14.00 в кинотеатре имени Маяковского покажут остросюжетный исторический кинофильм "Красный". В этот же день состоится общенациональная премьера фильма во всех уголках страны.

На площади Фестивальной в 18:00 начнется праздничная программа, во время которой запорожцы могут увидеть выступления запорожских коллективов, а также победителей международных и всеукраинских конкурсов, участников телевизионных программ "X-Фактор", "Украина имеет талант", "Голос страны".

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А уже с 20:00 для для запорожцев выступят певица Alyosha и группа "ТИК". Празднование завершится около 22:00.

Одесса

Программа празднования Дня независимости:

06:00 — 07:00 – Забег в вышиванках. Приморский бульвар. Обязательное условие участия – наличие вышиванки.

10:00 — 20:00 – Ярмарка украинских мастеров. Приморский бульвар, у Дюка

10:00 — 19:00 – Арт-инсталяция у Дюка.

10:00 — 19:00 – Детская программа. Приморский бульвар. В программе мастер-класс по косоплетению, оригами, изготовлению поздравительных открыток ко Дню Независимости и другое.

12:00 — 22:00 – Концертная программа. Выступление молодых украинских исполнителей и народных коллективов на Приморском бульваре.

13:00 — 14:30 – Акция "Вышиванковая цепочка". Потемкинская лестница. Фиксация рекорда людей в вышиванках в Одессе.

16:00 — 18:30 – Автопробег ко Дню Независимости Украины. Сбор на Приморском бульваре. Схема движения: Приморский бульвар – Думская площадь – улица Пушкинская – Ланжероновская – Ришельевская – Привокзальный переулок – Привокзальная площадь – Среднефонтанская – Пироговская – проспект Шевченко – площадь 10 апреля – Академическая – Французский бульвар – Итальянский бульвар. Из желательных атрибутов на авто – флаг Украины.

24 августа в 16:00 начинается масштабный одесский автопробег в честь Дня Независимости страны. Большая автокомпания собирается у Дюка де Ришелье, а дальше отправляется улицами города. Схема движения такова: Приморский бульвар – Думская площадь – улица Пушкинская – Ланжероновская – Ришельевская – Привокзальный переулок – Привокзальная площадь – Среднефонтанская – Пироговская – проспект Шевченко – площадь 10 апреля – Академическая – Французский бульвар – Итальянский бульвар. Из желательных атрибутов на железном друге – флаг Украины.

Уже по традиции, одесситы и гости города в день празднования Дня Независимости Украины оденут вышиванки, выйдут на центральную улицу города, возьмутся за руки и побьют прошлогодний рекорд по количеству участников и длине цепочки. Начиная с 2012 года мероприятие только набирает обороты. В этот год его посетило 832 человека, а дальше больше: 737 в 2013 году, 1469 — в 2014, 3155 — в 2015 и 3351 — в 2016. Последний рекорд нужно побить, так отмечают организаторы и приглашают прийти на Вышиванковый фестиваль.

24 августа в центре Одессы выступят любимые украинские исполнители. На праздничном концерте можно будет услышать хиты Fontaliza, Pianoбой, Друга Ріка и других. Начало – в 19:00 24 августа.

Львов

По случаю Дня Независимости Украины Львов готовит массу развлекательных и культурных мероприятий. Так, с 18 по 25 августа на разных локациях во Львове будет проходит международный фестиваль классической музыки LvivMozArt. В рамках фестиваля состоится около 20 концертов, запланированы различные воркшопы и мастер-классы для детей, а также выставка и форум.

С 20 по 27 августа во Львове проходит Фестиваль Параджанова на Левандивке. В эти дни Львов станет эпицентром актуального искусства. На фестиваль приглашены художники и деятели искусства из Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Молдовы, Польши и Украины.

На 23-27 августа на львовской площади Рынок запланирован музыкальный фестиваль Етновир, где свои таланты продемонстрируют музыканты из разных стран мира.

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В День Независимости Украины, на площади перед кинодворцом имени А. Довженко пройдет праздничная программа "С Украиной в сердце". Гостей ожидает концерт и выставка работ воспитанников кружков декоративно-прикладного искусства.

Также 24 августа во львовском ТРЦ King Cross Leopolisпройдут мастер-классы по изготовлению патриотических аксессуаров, оберегов и эко-сумок; состоится конкурс вареников и розыгрыш подарков.

Херсон

Ко Дню Независимости 2017 в Херсоне организуют выставку военной техники. 20 единиц техники разместят на площади Свободы, жители и гости города смогут сделать фото с экспонатами и пообщаться с военными.

Также 24 августа на площади Свободы пройдут соревнования про кроссфиту среди параспортсменов и ветеранов АТО – Игры Героев. Участие в соревнованиях примут бойцы Нацгвардии, пограничных войск, ВСУ, полиции и СБУ.

В 10:00 в парке Херсонская крепость старует "Забег в вышиванках". С 17:00 до 17:30 в День Независимости маршрутом от ТРЦ Фабрика до площади Свободы состоится праздничный велопробег.