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    В холод и дождь. Генеральная репетиция парада на День Независимости Украины

    Тема:

    Киев готовится ко Дню Независимости Украины (20)

    (обновлено: )15201
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Репетиция парада на День Независимости под дождем

    В центре Киева под дождем прошла генеральная репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины. Многочисленные прохожие наблюдали за сформированными каре военных под проливным дождем.

    Смотрите также: Ночная репетиция военного парада ко Дню Независимости

    Напомним, что с 21:00 21 августа по 6:00 28 августа движение на ул. Крещатик (на участке от Майдана Незалежности до Европейской площади) и частично на Европейской площади ограничено в месте проведения демонстрационного показа вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины. 

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