В холод и дождь. Генеральная репетиция парада на День Независимости Украины

В центре Киева под дождем прошла генеральная репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины. Многочисленные прохожие наблюдали за сформированными каре военных под проливным дождем.
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Напомним, что с 21:00 21 августа по 6:00 28 августа движение на ул. Крещатик (на участке от Майдана Незалежности до Европейской площади) и частично на Европейской площади ограничено в месте проведения демонстрационного показа вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины.