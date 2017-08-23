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    Порошенко: главные гаранты независимости Украины - ВСУ и силовики

    (обновлено: )23405
    По словам главы государства, судьба государства зависит от каждого украинца, но главным гарантом являются Вооруженные силы, Нацгвардия и другие силовые структуры.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Гарантией независимости Украины являются Вооруженные силы и другие силовые формирования, заявил президент страны Петр Порошенко на Софийской площади, выступая по случаю Дня Государственного флага Украины.

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
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    "Нам свойственно познавать историю и учиться на ошибках наших предков. Утверждение независимости — это ответственность нашего поколения… Судьба государства зависит от каждого из нас, но главным гарантом являются Вооруженные силы, Нацгвардия и другие силовые структуры, которые защищают страну от российской агрессии", — сказал Порошенко.

    После поднятия флага Порошенко откроет выставку вооружения и военной техники на Крещатике.

    Украина в среду, 23 августа, отмечает День государственного флага, который празднуется накануне 26-го Дня Независимости.

    В рамках празднования в городах при участии представителей государственной и местной власти пройдут церемонии торжественного поднятия государственного флага.

    По случаю Дня государственного флага власти Киева организовывают сразу несколько концертов и фестивалей. В частности, на Софийской площади пройдет гала-концерт под названием "Украинцы в мире" при участии танцевальных коллективов Аргентины, Канады, Польши, США и Украины. На "Певческом поле" в Печерском районе Киева пройдет всеукраинский фестиваль-конкурс "Ты в сердце моем, Украина!", а в Подольском районе состоится ярмарка "Феерический блюз на склонах Днепра".

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    Кроме этого, вечером на Софийской площади общественные организации проведут акцию, в ходе которой будет развернут самый большой в мире флаг Украины.

    Раньше День государственного флага в Украине отмечали на муниципальном уровне, но в 2004 году президент Леонид Кучма придал ему статус государственного. Празднование связано с событием 23 августа 1991 года, когда группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг в Верховный совет (Верховную Раду) республики накануне провозглашения независимости Украины.

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