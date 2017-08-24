За независимость Украины проголосовали бы 70% жителей - опрос

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КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Если бы референдум о независимости Украины проходил в августе 2017 года, то за независимость нашего государства проголосовали бы 70% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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По данным КМИС, против независимости Украины проголосовали бы 8% опрошенных украинцев, а 22% — не определились или не принимали бы участия в референдуме.

За независимость Украины сегодня проголосовали бы 70% граждан.

Напомним, представители армий стран-партнеров приняли участие в военном параде на Майдане в столице Украины. Так, по Крещатику прошагали военнослужащие армий стран-партнеров Украины. В частности это подразделение вооруженных сил Канады, представители вооруженных сил Эстонской Республики, подразделения вооруженных сил Грузии, Великобритании, Латвийской Республики; подразделение войска Литовского, подразделение вооруженных сил Республики Молдова, подразделение войска Польского, знаменосная группа вооруженных сил Румынии, военнослужащие украинской составляющей многонациональной Литовско-Польско-Украинской бригады, подразделение вооруженных сил США.