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    Общество

    За независимость Украины проголосовали бы 70% жителей - опрос

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    День Независимости Украины. 26 лет спустя (58)

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    Как показывают результаты опроса, против независимости Украины проголосовали бы 8% опрошенных украинцев, а 22% - не определились или не принимали бы участия в референдуме.
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    AP Photo/Efrem Lukatsky

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Если бы референдум о независимости Украины проходил в августе 2017 года, то за независимость нашего государства проголосовали бы 70% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich
    Парад ко Дню Независимости в Киеве. Первые кадры

    Смотрите также: Парад ко Дню Независимости в Киеве

    По данным КМИС, против независимости Украины проголосовали бы 8% опрошенных украинцев, а 22% — не определились или не принимали бы участия в референдуме.

    За независимость Украины сегодня проголосовали бы 70% граждан.

    Напомним, представители армий стран-партнеров приняли участие в военном параде на Майдане в столице Украины. Так, по Крещатику прошагали военнослужащие армий стран-партнеров Украины. В частности это подразделение вооруженных сил Канады, представители вооруженных сил Эстонской Республики, подразделения вооруженных сил Грузии, Великобритании, Латвийской Республики; подразделение войска Литовского, подразделение вооруженных сил Республики Молдова, подразделение войска Польского, знаменосная группа вооруженных сил Румынии, военнослужащие украинской составляющей многонациональной Литовско-Польско-Украинской бригады, подразделение вооруженных сил США.

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