Копатько: из по-настоящему независимой страны люди не будут массово уезжать

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украина в 2017 году отмечает День Независимости традиционным военным парадом в столице, на которой прибудут иностранцы, пообещал министр обороны Степан Полторак. В то же время, на параде не будет военной техники.

"Я думаю, до 10 стран будут принимать участие. Страны Балтии, Грузия (будут участвовать – ред.). Согласие уже дали шесть стран", — заявил Полторак во время общения с журналистами.

После патриотического подъема в 2014 году День независимости стал одним из главных праздников в Украине. А гордятся ли жители страны тем, что они украинцы, сегодня? Считают ли страну по-настоящему независимой?

На эти вопросы РИА Новости Украина ответил социолог Евгений Копатько.

В первую очередь он призывает помнить, что есть слова на публику, а есть реальная жизнь.

"Из независимой страны люди массово не уезжают. В независимой стране (имеется в виду в Украине — Ред.) — очень большое количество людей, которые не видят перспективы и не связывают свое будущее с этой страной. О какой независимости мы можем говорить?" – задается риторическим вопросом социолог.

Он также предлагает людям самим задать себе вопросы и честно на них ответить: "Что произошло с вами, нужны ли были какие-то шаги и действия, для того чтобы это с вами случилось.? И чего вы ждете от будущего?".

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"И еще — себе ответить на вопрос, насколько Украина субъектна во внешнем мире? Если ее не считают субъектной даже американцы, о чем вы говорите?! Даже американцы, которых мы называем ближайшими союзниками!" – сказал эксперт.

Кроме этого, по мнению социолога, уровень критического отношения к Украине в Европе очень высок.

"Я понимаю, что с этим тоже можно жить, это тоже можно воспринимать, но опять-таки: уровень субъектности решают сами люди. Если страна является субъектом политической жизни, то и в стране должно быть соответственно политическое поведение людей. Не только элит, но и граждан, – заявил Копатько. – Пусть люди посмотрят, насколько у них стало больше возможностей, насколько у них вычерченные ожидания от будущего. Это, наверное, является ключевыми критериями оценки себя в этой стране. И оценки, зависимая или независимая страна Украина".

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День Независимости Украины – государственный праздник, отмечается 24 августа в честь принятия акта провозглашения независимости страны, что принято считать датой образования современного украинского государства.