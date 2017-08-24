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    Интервью

    Копатько: из по-настоящему независимой страны люди не будут массово уезжать

    Тема:

    День Независимости Украины. 26 лет спустя (46)

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    О какой независимости можно говорить, когда множество людей в стране не видят в ней перспективы и не связывают своего будущего с Украиной, задается вопросом социолог Евгений Копатько.
    Евгений Копатько
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Украина в 2017 году отмечает День Независимости традиционным военным парадом в столице, на которой прибудут иностранцы, пообещал министр обороны Степан Полторак. В то же время, на параде не будет военной техники. 

    "Я думаю, до 10 стран будут принимать участие. Страны Балтии, Грузия (будут участвовать – ред.). Согласие уже дали шесть стран", — заявил Полторак во время общения с журналистами.  

    Репетиция парада ко Дню Независимости Украины
    УНИАН
    Парад в День Независимости Украины. Подробности от организатора

    После патриотического подъема в 2014 году День независимости стал одним из главных праздников в Украине. А гордятся ли жители страны тем, что они украинцы, сегодня? Считают ли страну по-настоящему независимой? 

    На эти вопросы РИА Новости Украина ответил социолог Евгений Копатько

    В первую очередь он призывает помнить, что есть слова на публику, а есть реальная жизнь. 

    "Из независимой страны люди массово не уезжают. В независимой стране (имеется в виду в Украине — Ред.) — очень большое количество людей, которые не видят перспективы и не связывают свое будущее с этой страной. О какой независимости мы можем говорить?" – задается риторическим вопросом социолог. 

    Он также предлагает людям самим задать себе вопросы и честно на них ответить: "Что произошло с вами, нужны ли были какие-то шаги и действия, для того чтобы это с вами случилось.? И чего вы ждете от будущего?". 

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    "И еще — себе ответить на вопрос, насколько Украина субъектна во внешнем мире? Если ее не считают субъектной даже американцы, о чем вы говорите?! Даже американцы, которых мы называем ближайшими союзниками!" – сказал эксперт.

    Кроме этого, по мнению социолога, уровень критического отношения к Украине в Европе очень высок. 

    "Я понимаю, что с этим тоже можно жить, это тоже можно воспринимать, но опять-таки: уровень субъектности решают сами люди. Если страна является субъектом политической жизни, то и в стране должно быть соответственно политическое поведение людей. Не только элит, но и граждан, – заявил Копатько. – Пусть люди посмотрят, насколько у них стало больше возможностей, насколько у них вычерченные ожидания от будущего. Это, наверное, является ключевыми критериями оценки себя в этой стране. И оценки, зависимая или независимая страна Украина". 

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    День Независимости Украины – государственный праздник, отмечается 24 августа в честь принятия акта провозглашения независимости страны, что принято считать датой образования современного украинского государства.

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