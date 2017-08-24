День Независимости Украины: возложение цветов и молебен

Президент Украины Петр Порошенко в День Независимости вместе с семьей помолился за Украину в Софийском соборе в центре Киева.

По информации пресс-службы главы государства, с коротким молебном за Украину обратились предстоятель УПЦ-КП Филарет, глава УПЦ (МП) Онуфрий, глава УГКЦ Святослав (Шевчук) и иерархи из других церквей.

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В пресс-службе добавили, что в молебне также приняли участие руководство парламента и правительства Украины, члены Кабмина, СНБО и мэр Киева Виталий Кличко.



Кроме того, утром в четверг глава государства по случаю праздника возложил цветы к памятникам украинскому поэту Тарасу Шевченко и выдающемуся общественному и политическому деятелю Украины Михаилу Грушевскому.