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    Фотоленты

    День Независимости Украины: возложение цветов и молебен

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    День Независимости Украины. 26 лет спустя (58)

    (обновлено: )10508
    Молебен за Украину в День Независимости в Софийском соборе
    Молебен за Украину в День Независимости в Софийском соборе
    Молебен за Украину в День Независимости в Софийском соборе
    Молебен за Украину в День Независимости в Софийском соборе
    Порошенко возложил цветы к памятникам Шевченко, Грушевскому и почтил память Героев Небесной сотни
    Порошенко возложил цветы к памятникам Шевченко, Грушевскому и почтил память Героев Небесной сотни
    Порошенко возложил цветы к памятникам Шевченко, Грушевскому и почтил память Героев Небесной сотни
    Порошенко возложил цветы к памятникам Шевченко, Грушевскому и почтил память Героев Небесной сотни
    Порошенко возложил цветы к памятникам Шевченко, Грушевскому и почтил память Героев Небесной сотни
    Молебен за Украину в День Независимости в Софийском соборе
    Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной во время молебна за Украину в День Независимости в Софийском соборе, в Киеве, 24 августа 2017 г.
    УНИАН
    Молебен за Украину в День Независимости в Софийском соборе
    Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной во время молебна за Украину в День Независимости в Софийском соборе, в Киеве, 24 августа 2017 г.
    УНИАН
    Молебен за Украину в День Независимости в Софийском соборе
    Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной во время молебна за Украину в День Независимости в Софийском соборе, в Киеве, 24 августа 2017 г.
    УНИАН
    Молебен за Украину в День Независимости в Софийском соборе
    УНИАН
    Порошенко возложил цветы к памятникам Шевченко, Грушевскому и почтил память Героев Небесной сотни
    Украинское фото
    Порошенко возложил цветы к памятникам Шевченко, Грушевскому и почтил память Героев Небесной сотни
    Украинское фото
    Порошенко возложил цветы к памятникам Шевченко, Грушевскому и почтил память Героев Небесной сотни
    Украинское фото
    Порошенко возложил цветы к памятникам Шевченко, Грушевскому и почтил память Героев Небесной сотни
    Украинское фото
    Порошенко возложил цветы к памятникам Шевченко, Грушевскому и почтил память Героев Небесной сотни
    Украинское фото

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    Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной во время молебна за Украину в День Независимости в Софийском соборе, в Киеве, 24 августа 2017 г.

    Президент Украины Петр Порошенко в День Независимости вместе с семьей помолился за Украину в Софийском соборе в центре Киева.

    По информации пресс-службы главы государства, с коротким молебном за Украину обратились предстоятель УПЦ-КП Филарет, глава УПЦ (МП) Онуфрий, глава УГКЦ Святослав (Шевчук) и иерархи из других церквей.

    Смотрите также: Парад ко Дню Независимости в Киеве

    В пресс-службе добавили, что в молебне также приняли участие руководство парламента и правительства Украины, члены Кабмина, СНБО и мэр Киева Виталий Кличко.

    Кроме того, утром в четверг глава государства по случаю праздника возложил цветы к памятникам украинскому поэту Тарасу Шевченко и выдающемуся общественному и политическому деятелю Украины Михаилу Грушевскому.

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