Блокада Донбасса, второй заход: кому выгодно, кому это нужно?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Участники торговой блокады в Донбассе переходят к ее второму этапу. Об этом заявил экс-командир батальона "Донбасс", народный депутат от фракции "Самопомич" Семен Семенченко.

На экстренном заседании СНБО 15 марта принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Таким образом была легализована блокада, начатая активистами-участниками АТО с участием некоторых депутатов. Было объявлено, что решение СНБО будет действовать до тех пор, пока "национализированные" (как раз в ответ на начатую активистами блокаду — Ред.) предприятия в непризнанных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

Отметим, ранее о "новых" этапах блокады уже заявляли, при этом среди главных целей указывалось на необходимость добиться "освобождения пленных". На этот раз о пленных не упоминается. По словам Семенченко, теперь блокировщики «должны заставить (Рината) Ахметова прекратить финансирование террористов", а также "положить конец тарифу "Роттердам +".

Тем временем в Киеве подсчитывают убытки от первого этапа блокады, считая с момента потери предприятий на неподконтрольных территориях (т. е. — с 1 марта 2017 года).

Где уголёк?

Раньше уголь везли из Донбасса в Украину, теперь везут в Россию и в третьи страны, отметил аналитик общественной организации "Донецкий институт информации" Виталий Сизов, выступая на заседании "круглого стола" в Киеве.

По его словам, угольная отрасль Донбасса находится в глубоком кризисе с начала боевых действий. В 2016 году ДНР оценивала добычу угля более чем в 12 млн тонн — "меньше, чем в довоенное время". Аналитик отметил, что после блокады продавать этот уголь легально на внешнем рынке "как украинский" стало невозможно — "и потому уголь, по разным показателям, вывозится в РФ".

По словам Сизова, судить об этом можно пол косвенным данным. В частности, он подчеркнул, что "порты Азово-Черноморского бассейна РФ имеют возможность ввозить 11,5 млн тонн угля, и сейчас порты, которые находятся ближе к Украине, "значительно увеличили объемы перевалки угля".

"То есть, главными бенефициарами в этой ситуации стали российские логистические фирмы и порты", — констатировал аналитик.

Кроме того, сама Украина за полгода увеличила закупки российского угля — «вместо того, чтобы покупать уголь украинский… его сейчас покупают в РФ".

Глава антикризисного штаба компании "ДТЭК" Денис Диденко рассказал, что компания в создавшейся ситуации "является потерпевшим лицом». По его словам, все случаи продажи угля с неподконтрольных территорий "должны тщательно расследоваться".

Что с металлом

Боевые действия пагубно сказываются и на состоянии металлургической отрасли, отметил Сизов.

"По данным Минэкономики ДНР, в общем объеме реализованной продукции за полгода металлургия составляет 15%. Для сравнения, в промышленности области довоенной эта доля составляла 33% — падение более чем в два раза", — сказал аналитик.

Он добавил, что в довоенное время металлургия была основным донором бюджета Донецкой области и основным источником получения валюты.

По мнению аналитика, учитывая, что базовые отрасли (угольная и металлургическая) на неподконтрольных Киеву территориях "находятся в глубоком кризисе", нельзя исключать, что там "строится какая-то совсем новая структура экономики".

Отметим, что добыча угля предприятиями ДНР в 2016 году выросла по сравнению с предыдущим годом на 25% и превысила показатели 2014-го года.

Социальные последствия

После блокады компания ДТЭК заявила об увольнении 36 тысяч работников на неподконтрольных территориях.

"Это не значит, что их уволят, и они сразу же окажутся на улице, они работают на этих захваченных предприятиях, но предприятия не могут работать так, как работали до начала боевых действий, и увольнения должны быть, их просто не может не быть", — сказал Сизов.

В свою очередь Денис Диденко сообщил, что компания предложила сотрудникам перезжать на подконтрольную правительству территорию, обещая дать работу на предприятиях компании. Однако этим предложением воспользовались лишь чуть более 300 человек.

По словам Сизова, "складывается такое впечатление, что РФ не собирается развивать промышленность на неподконтрольной (Киеву — Ред.) территории, не собирается строить новые предприятия, делать значительные инвестиции".

Аналитик полагает, что "вместо этого РФ предпринимает шаги, чтобы предупредить социальный взрыв на неподконтрольной территории" — признает документы ДНР и ЛНР, позволяет жителям Донбасса находиться на своей территории более 90 дней, упрощает получение гражданства.

По мнению Сизова, это делается "для отъезда наиболее активных людей в РФ".

Напомним, сразу после введения внешнего управления на предприятиях в МИД ДНР заявили, что рабочие места будут сохранены, предприятия будут работать. При этом в республиках не скрывают, что потеря украинского рынка вызовет определенные трудности.

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что "Киев усиливает режим экономической и транспортной блокады Донбасса, что полностью противоречит минским соглашениям".

Вернуть или отрезать

Киев не теряет надежд вернуть неподконтрольные территории Донбасса — такова официальная позиция. Но единства по этому вопросу среди украинских политиков нет.

Так, по словам советника министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Олеси Цыбулько, подготовленный план реинтеграции Донбасса "организаторы блокады встретили негативно".

Цыбулько, — сказала советник, назвав такую позицию "неприемлемой".

По мнению Цыбулько, "некоторые силы, организовавшие блокаду, играли на стороне страны-агрессора".

Читайте также: Заброшенные шахты Донбасса — это бомба замедленного действия — спецкор

"Они фактически помогали организовывать сценарий, когда граждане, которые находятся на неподконтрольной территории, полностью входили в поле влияния РФ", — сказала она, пояснив: раньше там получали зарплату в гривнах, теперь в рублях, а это — "не только психологический момент".

"На самом деле это отбросило нас от реинтеграции территорий ещё, как минимум, на год", — подчеркнула советник министра. По её мнению, "такие действия могли быть (осуществлены — Ред.) в сговоре с РФ": в результате блокады Россия снизила нагрузку на свой бюджет, поскольку предприятия под внешним управлением в ЛДНР теперь платят налоги не Киеву, а оставляют деньги в республиках Донбасса.

Последствий блокады никто не просчитал, блокираторы не могли объяснить, зачем они это делают, отметила нардеп Наталья Веселова. Она добавила, что каких-то позитивных для Киева последствий нет, а вот влияние РФ в Донбассе — усилилось.

С этим согласился нардеп Остап Еднак подчеркнувший, что "выгодополучателем блокады стала РФ… а проиграла Украина".

Напомним, в конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с непризнанными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Президент и премьер-министр Украины сначала резко критиковали организаторов блокады, но позднее узаконили их действия.