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    Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Донбассе за сутки

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (151)

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    По словам официального представителя Минобороны по вопросам военной операции Александра Мотузяника, за минувшие сутки в результате боевых действий один военнослужащий погиб, четверо наших военных получили ранения и травмы.
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Один украинский силовик погиб в Донбассе за минувшие сутки, ранения и травмы получили четверо военных, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны по вопросам военной операции Александр Мотузяник.

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    "За минувшие сутки в результате боевых действий один военнослужащий погиб, четверо наших военных получили ранения и травмы", — сказал Мотузяник.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

     

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