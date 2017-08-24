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    ВСУ впервые примут участие в учениях стран Вышеградской четверки

    (обновлено: )3310
    По данным пресс-службы президента, министр обороны Польши подтвердил, что Варшава и впредь будет неуклонно поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко договорился с министром обороны Польши Антонием Мацеревичем, что украинские военные впервые примут участие в учениях стран Вышеградской четверки (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия), сообщила в четверг по итогам их встречи в Киеве пресс-служба Порошенко.

    Польский министр находится в Киеве, где в четверг принял участие в военном параде по случаю Дня Независимости Украины.

    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    president.gov.ua
    День Независимости Украины: парад, гуляния... и взрыв

    "Петр Порошенко и Антоний Мацеревич обсудили вопросы дальнейшего усиления военно-технического сотрудничества между Украиной и Польшей, реализацию решений Варшавского саммита НАТО, а также вопросы активизации участия Украины в многонациональных тренировках. Была достигнута договоренность, что подразделения Вооруженных сил Украины впервые в своей истории примут участие в военных учениях стран Вышеградской четверки", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, Мацеревич подтвердил, что Польша и впредь будет неуклонно поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

    "Европа без Украины не будет полноценной ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном плане. Польша была, есть и будет вместе с Украиной, потому что ваша страна защищает Европу", — приводит пресс-служба Порошенко слова польского министра.

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