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    Минобороны об учениях РФ: Киев подготовился на случай угрозы вторжения

    (обновлено: )14903
    Министр обороны генерал армии Украины Степан Полторак заявил, что Генштаб "понимает, какие угрозы могут возникнуть, и мы будем реагировать адекватно на те угрозы, которые есть, и которые несут собой те учения".
    Министр обороны Украины Степан Полторак
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Министр обороны генерал армии Украины Степан Полторак заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предусмотрел меры в случае "угрозы вторжения войск Российской Федерации" в ходе российско-белорусских учений "Запад 2017", которые состоятся 14-20 сентября.

    Об этом глава оборонного ведомства сказал после представления генерал-лейтенанта Анатолия Сиротенко новым руководителем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

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    "Мы отслеживаем ситуацию. Мы знаем обо всех передвижениях российских войск к нашей границе. Мы понимаем, какие угрозы могут возникнуть, и мы будем реагировать адекватно на те угрозы, которые есть, и которые несут собой те учения", — приводит УНИАН слова главы оборонного ведомства.

    "Генеральный штаб предусмотрел ряд мер, которые были бы адекватными этим угрозам", — подчеркнул Полторак.

    Также он уточнил, что речь идет об "угрозе вторжения".

    "Кстати, независимо даже от тех учений, такая угроза не исключена, а те учения потенциально имеют угрозы, так как большое количество личного состава передвигается к границе с Украиной в рамках учений на территорию Беларуси", — заявил Полторак.

    "Все, что происходит на границе с Украиной, мы расцениваем как недружественный шаг и как угрозу для Украины", — заявил министр.

    Как известно, 14-20 сентября запланированы совместные стратегические учения Беларуси и России "Запад-2017". По предварительным данным, в учениях примут участие до 13 тыс. военнослужащих.

    Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией.

    Ранее ряд стран НАТО выражали обеспокоенность в связи с предстоящими учениями. Так, Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017". Минобороны Эстонии также не исключало инцидентов в ходе учений. В свою очередь министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что предстоящие российско-белорусские учения несут угрозу Украине.

    Министерство обороны Белоруссии назвало доклад домыслом и отказалось его комментировать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление литовских спецслужб являются проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне.

    Позднее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что после переговоров с белорусским коллегой в Минске получил все ответы по поводу учений "Запад-2017".

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