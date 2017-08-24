День Независимости Украины: парад, гуляния... и взрыв

president.gov.ua

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украина отмечает 26-ю годовщину Независимости. В Киеве состоялся военный парад, по всей стране прошли гуляния, марши вышиванок, концерты, фестивали и велопробеги. Однако многие граждане (да и политики) до сих пор задают себе вопрос: стала ли страна за прошедшие годы более свободной?

Парад в Киеве

Традиционный парад по случаю Дня Независимости прошел в этот раз без военной техники, но зато с участием военнослужащих стран НАТО. А образцы вооружений можно было осмотреть на специально устроенной выставке.

Смотрите также: Независимой Украине 26 лет: цифры и факты

Перед началом парада президент Украины Пётр Порошенко выступил с достаточно воинственной речью, заявив, что Киев стремится вернуть Крым и Донбасс политико-правовым путём, но и готов дать жёсткий военный отпор в случае военного наступления на свои позиции на востоке страны.

president.gov.ua Парад ко Дню Независимости в Киеве

Прозвучал тезис и о "пятой колонне", которая не должна и думать о том, чтобы поднять голову. По мнению политолога Руслана Бортника, расшифровывать речь президента следует так: "правых и радикалов – на привязь, оппозицию в загон, "антимайдан" под плинтус, власти – чего захочется без ограничений и ответственности, ключевой фронт — внутренний".

…И вопрос о летальном оружии

На торжествах присутствовал прибывший в Киев с визитом шеф Пентагона Джеймс Мэттис. Состоялась также его встреча с Порошенко, на которой говорили, в частности, о возможности введения миротворческого контингента ООН в Донбасс.

Что касается вопроса о поставках летального оружия (чего давно добивается Киев), то Мэттис на совместном с Порошенко брифинге отметил: он будет информировать руководство США "об очень конкретных вещах", которые и будет рекомендовать к исполнению.

@poroshenko Мэттис и Порошенко на встрече в Киеве

Как праздновали в других городах

Конечно, праздник отмечали не только в Киеве. В разных городах в соответствии с уже сложившимися традициями прошли фестивали, концерты, шествия и спортивные состязания.

В Днепре (бывшем Днепропетровске) полтысячи человек приняли участие в забеге в вышиванках, сообщает издание "Информатор".

Такой же забег прошёл в Одессе, кроме того, на Приморском бульваре состоялся праздничный концерт.

В Харькове возложили цветы к монументу Независимости, состоялся автопробег, прошли концерты и выставки.

Торжества везде прошли относительно спокойно, о каких-либо серьезных инцидентах (за исключением взрыва в Киеве) сообщений на данный момент нет.

Киев: взрыв в правительственном квартале

Не обошлось без ЧП. На участке улицы Грушевского между стадионом "Динамо" и зданием Кабмина произошел взрыв неизвестного предмета. Недалеко от этого места расположена открытая по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставка военной техники, поэтому первая мысль у всех была: "теракт!".

Позднее выяснилось, что это не совсем так. Как сообщил на своей странице в Facebook один из очевидцев происшествия Виталий Грузинов, взорвались взрывпакеты, которые бросили в сторону автомобиля азербайджанского посольства.

"Не докинули!!!!" — констатировал очевидец. Но добавил: пострадали женщина и парень, которые шли рядом… (позже сообщалось, что пострадали три человека – Ред.)

Позднее в СБУ сообщили, что основная версия взрыва, отрабатываемая правоохранителями – хулиганство.

Впрочем, секретарь СНБО Александр Турчинов не исключает, что взрыв на улице Грушевского мог быть спланированным терактом.

Напомним, накануне Дня Независимости в СБУ "анонсировали" будто бы подготавливаемые теракты и убийства политиков…

Действительно независимы?

Текущая реальность даёт гражданам Украины довольно мало поводов к оптимизму: кризис, безработица, война… По мнению ряда экспертов, страна за 26 лет не стала более независимой, более того, в чём-то можно увидеть совсем иные тенденции.

Так, политический аналитик Дмитрий Корнейчук с сарказмом отметил, что, по его мнению, "главным атрибутом независимости должны стать глава Минобороны США Мэттис и спецпредставитель Госдепа Волкер, стоящие с двух сторон от (президента Украины – Ред.) Порошенко во время военного парада в Киеве".

Политолог Алексей Якубин отметил, что склонен воспринимать День Независимости как "праздник бюрократии и связанных с ней корпоративных структур, которые действительно получили максимум от изменений, которые происходят в стране".

Очень характерно высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука, который в интервью изданию Апостроф в канун Дня Независимости определил Украину как "девку на выданье".

Читайте также: Эксперты в поисках (экономической) независимости Украины

"Мы же сейчас – девка на выданье. Понимаете? Мы – нигде. Кавалеры, давайте сюда!.. А когда уже девка замужем – все иначе на нее смотрят. Все, не на кого заглядываться, есть муж" — заявил Кравчук. "Муж" — это Евросоюз, куда, по мнению экс-президента, должна войти Украины. Но… разве это не отказ от независимости?