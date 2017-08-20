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    Общество

    Украинские взрывотехники и агенты ФБР провели совместные учения

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    В полиции сообщили, что "почти 40 украинских полицейских обменивались с американскими коллегами опытом проведения осмотра места происшествия после взрыва в результате срабатывания самодельного взрывного устройства".
    Учения взрывотехников и агентов ФБР
    Нацполиция Украины

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Совместные учения взрывотехников, бойцов спецподразделения Национальной полиции Украины КОРД и агентов ФБР прошли во Львовской области, сообщается в воскресенье на сайте Национальной полиции Украины.

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    "Почти 40 украинских полицейских обменивались с американскими коллегами опытом проведения осмотра места происшествия после взрыва в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. Эти учения являются первыми, которые были проведены на базе Учебного центра взрывотехнической службы Национальной полиции Украины. В дальнейшем Центр будет готовить взрывотехников на постоянной основе", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, учения прошли во Львовской области в новом Учебном центре взрывотехнической службы Национальной полиции Украины, в них приняли участие 27 взрывотехников из всей Украины и десять работники спецподразделения КОРД.

    Также в этих учениях участвовали представители аналитического центра из террористических взрывных устройств ФБР Соединенных Штатов Америки (ТЕDAC). Курс предусматривал обмен опытом между украинскими специалистами и их американскими коллегами в сфере противодействия самодельным взрывным устройствам.

    Нацполиция Украины
    Учения взрывотехников и агентов ФБР

    Сообщается, что в ходе учений в четыре автомобиля были заложены самодельные взрывные устройства разного типа и мощности. Кроме этого, было применено так называемое "вторичное минирование", в ходе которого перед взрывотхниками стояло задание найти и обезвредить это устройство, оградив место события. После этого полицейские должны были провести качественный и всесторонний обзор места взрыва, отчитаться об устройствах, которые взорвались, их мощности, принципе действия и составных частях.

    Нацполиция Украины
    Учения взрывотехников и агентов ФБР

    Как сообщалось ранее, более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран примут участие в международных учениях Rapid Trident-2017, которые пройдут в начале сентября на западе Украины.

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