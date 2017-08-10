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    Общество

    С размахом. К учениям под Львовом привлекут 2500 военных из 15 стран

    (обновлено: )34
    Учения стартуют во Львовской области в начале сентября. По словам Степана Полторака, нынешние учения пройдут "с большим масштабом, чем в предыдущие годы".
    Международные военные учения Rapid trident-2016 во Львовской области. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран примут участие в международных учениях Rapid Trident-2017, которые пройдут в начале сентября на западе Украины, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Украины со ссылкой на главу оборонного ведомства Степана Полторака.

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    По данным министерства, в четверг в ходе проверки состояния дел в Национальной академии сухопутных войск министр обороны Украины обратил внимание на качественную подготовку к Rapid Trident-2017 и отработку практических действий в ходе учений.

    Пресс-служба сообщила, что учения стартуют во Львовской области в начале сентября, в них "примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из Украины и 14 стран-партнеров".

    "Нынешние учения пройдут с большим масштабом, чем в предыдущие годы. Совместная подготовка дает нам хорошие шансы на получение критериев и стандартов, которые существуют в странах НАТО, а нашим партнерам — возможность перенять опыт украинских бойцов, полученный в ходе боевых действий", — приводит слова Полторака пресс-служба министерства.

    Смотрите также: Международные военные учения Rapid trident-2016 во Львовской области

    Ранее в Минобороны Украины заявили, что учения Rapid Trident-2017 пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области, в них примут участие военные из 14 стран. В конце июля представители военно-воздушных сил США посетили аэродром бригады тактической авиации на западе Украины в рамках подготовки к международным учениям.

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