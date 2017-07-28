Минобороны анонсировало украинско-американские учения Rapid Trident-2017

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. В сентябре текущего года пройдут украинско-американские командно-штабные учения Rapid Trident-2017. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

"С целью подготовки к запланированным на сентябрь совместным украинско-американским командно-штабным учениям Rapid Trident-2017 аэродром бригады тактической авиации имени Петра Франко на Прикарпатье посетила группа представителей ВВС США", — приводит УНИАН слова спикера ведомства.

"Иностранные гости ознакомились с инфраструктурой аэродрома, состоянием сооружений и коммуникациями", — добавил он.

Он также сообщил, что "авиационная составляющая совместных учений предусматривает выполнение полетов с аэродрома бригады…".

Ранее в Минобороны сообщили, что Военно-воздушные силы Украины готовятся к украинско-американским учениям Rapid Trident-2017, стороны уже обсудили вопросы организации.