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    Общество

    Минобороны анонсировало украинско-американские учения Rapid Trident-2017

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    Пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк сообщил, что "авиационная составляющая совместных учений предусматривает выполнение полетов с аэродрома бригады ...".
    Международные военные учения Rapid trident-2016 во Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. В сентябре текущего года пройдут украинско-американские командно-штабные учения Rapid Trident-2017. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

    Международные военные учения Rapid trident-2016 во Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Международные военные учения Rapid trident-2016 во Львовской области

    "С целью подготовки к запланированным на сентябрь совместным украинско-американским командно-штабным учениям Rapid Trident-2017 аэродром бригады тактической авиации имени Петра Франко на Прикарпатье посетила группа представителей ВВС США", — приводит УНИАН слова спикера ведомства.

    "Иностранные гости ознакомились с инфраструктурой аэродрома, состоянием сооружений и коммуникациями", — добавил он.

    Он также сообщил, что "авиационная составляющая совместных учений предусматривает выполнение полетов с аэродрома бригады…".

    Ранее в Минобороны сообщили, что Военно-воздушные силы Украины готовятся к украинско-американским учениям Rapid Trident-2017, стороны уже обсудили вопросы организации.

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