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14.08.201713:22
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    Украинские морпехи приняли участие в многонациональных учениях в Грузии

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    Военные восьми стран в составе многонационального подразделения отрабатывали совместные действия, а также приобретали навыки по стандартам НАТО, сообщает в понедельник пресс-центр командования ВМС ВС Украины.
    Морские пехотинцы Украины поучаствовали в военных учениях Грузии
    Пресс-служба ВМС ВС Украины

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Морские пехотинцы ВМС ВС Украины приняли участие в Грузии в многонациональных учениях "Достойный партнер-2017" (Noble Partner-2017) и получили за это сувениры, сообщает в понедельник пресс-центр командования ВМС ВС Украины.

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    "Морские пехотинцы военно-морских сил Вооруженных сил Украины приняли участие в многонациональных учениях Noble Partner-2017, проходивших с 27 июля по 14 августа на учебном полигоне Вазиани (Грузия)", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-центра, во время маневров военнослужащие восьми стран в составе многонационального подразделения отрабатывали совместные действия, приобретали навыки по стандартам НАТО, осуществляли обмен опытом.

    "На церемонии закрытия лучшим солдату, сержанту и командиру взвода учения вручены грамоты и памятные сувениры по соответствующим номинациям. Руководство учений отметило профессиональные действия украинских морпехов", — говорится в сообщении.

    Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран-членов НАТО.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления Украины в альянс ей потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

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