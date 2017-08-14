Украинские морпехи приняли участие в многонациональных учениях в Грузии

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Морские пехотинцы ВМС ВС Украины приняли участие в Грузии в многонациональных учениях "Достойный партнер-2017" (Noble Partner-2017) и получили за это сувениры, сообщает в понедельник пресс-центр командования ВМС ВС Украины.

"Морские пехотинцы военно-морских сил Вооруженных сил Украины приняли участие в многонациональных учениях Noble Partner-2017, проходивших с 27 июля по 14 августа на учебном полигоне Вазиани (Грузия)", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, во время маневров военнослужащие восьми стран в составе многонационального подразделения отрабатывали совместные действия, приобретали навыки по стандартам НАТО, осуществляли обмен опытом.

"На церемонии закрытия лучшим солдату, сержанту и командиру взвода учения вручены грамоты и памятные сувениры по соответствующим номинациям. Руководство учений отметило профессиональные действия украинских морпехов", — говорится в сообщении.

Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран-членов НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления Украины в альянс ей потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.