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    "Первая угроза". Муженко раскритиковал белорусско-российские учения

    (обновлено: )52014
    Учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. По мнению главы Генштаба, "это попытка давления" не только на Украину, но и на страны-члены НАТО.
    Виктор Муженко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Глава Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко назвал запланированные на сентябрь белорусско-российские военные учения "Запад-2017" попыткой давления не только на Украину, но и на страны НАТО.

    Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии.

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    "Это попытка давления, причем не только на Украину, а и на страны-члены НАТО. В первую очередь, имеются в виду государства Восточной Европы: страны Балтии и Польша. Поэтому НАТО решило усилить свою группировку в регионе на этот период. Так что это первая угроза, которая может возникнуть, и возможность дестабилизации ситуации", — заявил Муженко в интервью агентству LIGA.net, опубликованному во вторник.

    Ранее ряд стран НАТО выражали обеспокоенность в связи с предстоящими учениями. Так, Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017". Минобороны Эстонии также не исключало инцидентов в ходе учений. В свою очередь министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что предстоящие российско-белорусские учения несут угрозу Украине.

    Министерство обороны Белоруссии назвало доклад домыслом и отказалось его комментировать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление литовских спецслужб являются проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне.

    Позднее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что после переговоров с белорусским коллегой в Минске получил все ответы по поводу учений "Запад-2017".

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